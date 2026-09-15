Inizia la scuola, Pardini: “Auguri per un anno pieno di curiosità, soddisfazioni e nuove opportunità”

“Ogni primo giorno di scuola è un nuovo inizio – dice – Per chi entra in classe la prima volta, per chi ritrova i propri compagni, per chi cambia scuola e per chi si prepara ad affrontare l’ultimo anno: oggi ricomincia un pezzo importante del vostro cammino. La scuola non è soltanto il luogo dove si impara. È dove si cresce, si fanno amicizie, si scoprono passioni, si impara a confrontarsi con gli altri e, un passo alla volta, a costruire il proprio futuro. A tutti i bambini e i ragazzi e le ragazze, agli insegnanti, ai dirigenti, al personale scolastico e alle famiglie va il mio augurio per un anno pieno di curiosità, soddisfazioni e nuove opportunità”.