Il messaggio|
Inizia la scuola, Pardini: “Auguri per un anno pieno di curiosità, soddisfazioni e nuove opportunità”
Il saluto del primo cittadino agli studenti: “Non è solo il luogo dove si impara. È dove si cresce, si fanno amicizie, si scoprono passioni”
Il saluto del sindaco Mario Pardini per l’inizio della scuola.
Il primo cittadino, padre di due figli, ha inviato via social un messaggio agli studenti del territorio comunale.
“Ogni primo giorno di scuola è un nuovo inizio – dice – Per chi entra in classe la prima volta, per chi ritrova i propri compagni, per chi cambia scuola e per chi si prepara ad affrontare l’ultimo anno: oggi ricomincia un pezzo importante del vostro cammino. La scuola non è soltanto il luogo dove si impara. È dove si cresce, si fanno amicizie, si scoprono passioni, si impara a confrontarsi con gli altri e, un passo alla volta, a costruire il proprio futuro. A tutti i bambini e i ragazzi e le ragazze, agli insegnanti, ai dirigenti, al personale scolastico e alle famiglie va il mio augurio per un anno pieno di curiosità, soddisfazioni e nuove opportunità”.