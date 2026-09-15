Prima campanella, inaugurato il nuovo parcheggio per le scuole di San Michele di Moriano

L’opera è stata realizzata alle spalle della scuola dell’infanzia e davanti alla primaria in un’area espropriata dal Comune e già designata dal piano operativo con questo utilizzo accessibile da via di Mammoli . La mancanza di spazio ai lati delle strade rendeva infatti particolarmente problematico accompagnare i bambini a scuola. I lavori sono iniziati a maggio e si sono conclusi pochi giorni fa con una spesa totale di circa 250mila euro.

“Questa è un’opera pubblica importante, che viene dall’ascolto, dall’esigenza di un territorio che oggi vedeva accompagnare i propri figli e lasciare le auto lungo la provinciale – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani -. La progettazione del parcheggio parte dal 2024; oggi abbiamo inaugurato ma i lavori continueranno perché verrà montata anche la pubblica illuminazione, è già tutto predisposto. Sarà quindi un parcheggio comodo, parcheggio illuminato e sicuro, anche con camminamenti protetti. Quindi siamo veramente contenti come amministrazione e continuiamo nell’ascolto di quelle che sono le esigenze delle frazioni più lontane dal nostro centro storico”.