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Prima campanella, inaugurato il nuovo parcheggio per le scuole di San Michele di Moriano
Lavori da 250mila euro iniziati a maggio e conclusi pochi giorni fa in vista del ritorno a scuola. Stamane il taglio del nastro col sindaco
Ritorno in classe con taglio del nastro per il Comune di Lucca.
Questa mattina (15 settembre) è stato inaugurato il nuovo parcheggio a servizio delle scuole d’infanzia e primaria di San Michele di Moriano.
L’opera è stata realizzata alle spalle della scuola dell’infanzia e davanti alla primaria in un’area espropriata dal Comune e già designata dal piano operativo con questo utilizzo accessibile da via di Mammoli. La mancanza di spazio ai lati delle strade rendeva infatti particolarmente problematico accompagnare i bambini a scuola. I lavori sono iniziati a maggio e si sono conclusi pochi giorni fa con una spesa totale di circa 250mila euro.
Al taglio del nastro erano presenti, fra gli altri, il sindaco Mario Pardini, gli assessori Simona Testaferrata, Nicola Buchignani, Fabio Barsanti, Moreno Bruni e alcuni consiglieri comunali.
“Questa è un’opera pubblica importante, che viene dall’ascolto, dall’esigenza di un territorio che oggi vedeva accompagnare i propri figli e lasciare le auto lungo la provinciale – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani -. La progettazione del parcheggio parte dal 2024; oggi abbiamo inaugurato ma i lavori continueranno perché verrà montata anche la pubblica illuminazione, è già tutto predisposto. Sarà quindi un parcheggio comodo, parcheggio illuminato e sicuro, anche con camminamenti protetti. Quindi siamo veramente contenti come amministrazione e continuiamo nell’ascolto di quelle che sono le esigenze delle frazioni più lontane dal nostro centro storico”.