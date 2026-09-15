Scuola, in arrivo venti erogatori di acqua potabile alle medie della città

Il servizio è stato affidato direttamente tramite la piattaforma telematica regionale Start alla società Adriatica Acque Società Benefit Srl

Passo in avanti sul fronte della sostenibilità e della riduzione dell’impatto ambientale negli istituti scolastici del territorio comunale.

Il Comune di Lucca ha formalizzato l’affidamento per il servizio di fornitura, installazione e noleggio di venti erogatori d’acqua destinati alle sette scuole secondarie di primo grado della città, con l’obiettivo dichiarato di abbattere drasticamente la diffusione e l’utilizzo delle bottiglie di plastica tra gli studenti.

L’operazione prende forma con la determinazione dirigenziale firma dalla dottoressa Maria Cristina Panconi, responsabile del Servizio di Staff A dell’ente di Palazzo Orsetti. Il servizio è stato affidato direttamente tramite la piattaforma telematica regionale Start alla società Adriatica Acque Società Benefit Srl, con sede a Savignano sul Rubicone, che ha presentato un’offerta economica pari a 31400 euro netti (di cui 1250 euro per costi della sicurezza), per un importo complessivo di 38308 euro Iva inclusa. L’appalto prevede una durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo per un analogo periodo e l’attivazione di quote opzionali.

Il quadro economico dell’iniziativa trova una copertura finanziaria sostenuta da risorse esterne: il progetto è infatti finanziato grazie a convenzioni di sponsorizzazione stipulate con le aziende Ires Spa e Sistema Ambiente Spa, la cui erogazione è stata approvata nei mesi scorsi dalla giunta comunale.