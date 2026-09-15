SportCity Day 2026: sulle Mura di Lucca torna la festa dello sport all’aria aperta

Torna domenica 20 settembre sulle Mura urbane la sesta edizione di SportCity Day, la grande manifestazione all’aria aperta dedicata alla promozione delle attività sportive.

Il programma è stato presentato questa mattina (15 settembre) dal vicesindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti alla presenza di una rappresentanza del direttivo della Consulta comunale dello sport con Stefano Pellacani, delegato provinciale Coni, Alessandro Viti di Sport e Salute, Claudio Oliva, rappresentante Ufficio Scolastico Provinciale, Arturo Guidi, Panathlon International Club Lucca – Asd Polisportiva Slurp, Ilaria Orlandini, Csi Lucca, Francesco Caredio, Asd Le Mura Spring Basketball, Luigi Bravi, GS Libertas System Volley Asd, Sergio Martinelli, Asd Atletica Virtus Lucca, Pierluigi Castellani, Comitato Provinciale Lucchese Federazione Ciclistica Italiana – Cycling Team Lucca Asd – Scuola Ciclismo Lucca Francesco Rosi, Asd Lucca Marathon.

“Assieme a oltre 200 fra città e località in tutta Italia, Lucca partecipa alla grande manifestazione nazionale per far conoscere, all’inizio della stagione autunnale, tutti gli sport del territorio – afferma il vice sindaco Barsanti – un evento sulle Mura di Lucca che hanno vinto nel 2023 e 2025 il premio di luogo più bello dove fare sport all’aperto rispettivamente per due sondaggi di TripAdvisor ed Adidas. Quest’anno ci sarà anche una novità con un giro in bicicletta attraverso la Piana e le colline lucchesi all’insegna della riscoperta dei luoghi più belli del nostro paesaggio”.

La giornata di Sportcity Day prenderà il via già dalle prime ore del mattino con Strade di Lucca Bike Day, una pedalata gratuita alla scoperta delle strade e dei paesaggi della Piana di Lucca, attraverso i comuni di Lucca, Montecarlo, Villa Basilica, Altopascio, Porcari e Capannori. A partire dalle 8, per i ciclisti di livello più avanzato, sarà possibile partecipare al percorso con partenza da Lucca in direzione Villa Basilica e ritorno, passando da Matraia all’andata e da Pariana e dalle Pizzorne al rientro: un itinerario di 67 km e 1.390 metri di dislivello. Alle 9,30 prenderà invece il via il percorso cicloturistico, con ritrovo iniziale da Montecarlo e partenze diffuse anche da Altopascio, Porcari e Capannori, per un itinerario di 48 km totali. Entrambi i percorsi si concluderanno nel cuore di Lucca: alle 12 è previsto il ritrovo all’Antico Caffè delle Mura per un ultimo giro panoramico sulle storiche Mura urbane, con arrivo alle 12,30 in Piazza San Giusto, presso l’Eroica Caffè, per un momento conviviale e di condivisione.

La partecipazione all’evento è gratuita e l’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito di Eventbrite selezionando gli eventi su Lucca. Qui le informazioni sul percorso.

Tutti i partecipanti regolarmente iscritti saranno coperti da assicurazione. Inoltre, per chi non disponesse di una bicicletta o desiderasse pedalare con l’assistenza elettrica, saranno disponibili e-bikes gratuite per l’intera giornata fino a esaurimento disponibilità, sarà possibile richiedere l’e-bike direttamente in fase di iscrizione. Questo evento, inserito all’interno del progetto nazionale Bici in Comune di Sport e Salute, è promosso dal comune di Lucca in collaborazione con i comuni di Altopascio, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica, ed in sinergia con le associazioni sportive del territorio.