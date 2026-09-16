La biblioteca popolare di San Concordio resta all’ex circoscrizione: accordo per 4 anni

L’associazione trasloca in un’altra ala dell’edificio ma avrà a disposizione due stanze nel primo piano e una al piano terra

Biblioteca popolare di San Concordio, raggiunto l’accordo. L’attività proseguirà all’ex circoscrizione 7 di via Urbiciani almeno per i prossimi 4 anni anche se in altri locali.

“A marzo del 2025 – ricorda l’associazione culturale Quartiere San Concordio Aps – l’amministrazione comunale ci chiedeva di liberare entro la fine di giugno dello stesso anno gli spazi della biblioteca popolare. La risposta del quartiere – e non solo – è stata straordinaria: più di duemila firme per la petizione La biblioteca popolare di San Concordio non deve chiudere, il meraviglioso corteo e il pranzo sociale del Primo Maggio, partecipati da più di cinquecento persone, sono solo alcuni di quei momenti che ci hanno fatto capire quanto la necessità di un presidio culturale e sociale come quello della Biblioteca fosse sentita. Questa enorme partecipazione ci ha dato la possibilità di aprire un tavolo di trattative con l’amministrazione, e oggi possiamo finalmente dirvi che la nostra attività continuerà a lungo”.

“Da ottobre, infatti, la biblioteca popolare occuperà due stanze nel primo piano e una stanza al piano terra dalla parte opposta dello stabile che per 13 anni ci ha ospitato – spiegano dall’associazione – L’amministrazione ci ha comunicato che lo spazio in concessione fino a oggi viene destinato a un’associazione legata a persone per le quali l’accessibilità garantita dalla rampa è una stretta necessità. Con senso di responsabilità ci è dunque parsa una motivazione per fare un passo indietro e accettare lo spostamento, sebbene questo per la biblioteca significhi perdere l’accessibilità per le persone con disabilità. Fiduciose e fiduciosi che l’amministrazione agisca in buona fede, non mancheremo tuttavia di monitorare la situazione. Come abitanti del quartiere non possiamo infatti non denunciare una dinamica paradossale: per far fronte a problemi di accessibilità si preferisce spostare le associazioni da una sede all’altra invece di intervenire strutturalmente sugli edifici, risolvendo il problema alla radice”.