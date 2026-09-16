‘La tela che cura’, tra memoria e poesia: a Maggiano torna la passeggiata letteraria

La tela che cura – trame di memoria da Maggiano: torna la passeggiata letteraria all’ex manicomio di Lucca organizzata dal Centro Studi e Ricerche Lippi Francesconi, in occasione della visita straordinaria all’Antica Tessenda del Manicomio di Lucca, a Maggiano

L’appuntamento è per sabato (19 settembre), alle 17, quando prenderà il via un percorso immersivo e suggestivo che vedrà alternarsi attori e musicisti, in un intreccio di parole, musica e memoria. Una performance pensata per riportare alla luce non soltanto le storie legate all’ex manicomio, ma anche le vicende, le emozioni e le testimonianze che fanno parte della sua memoria collettiva. Il gruppo dei partecipanti sarà guidato come sempre dai due psichiatri Elisabetta Balsamo e Enrico Marchi, che hanno vissuto in prima persona la chiusura dei manicomi, l’applicazione della legge 180 e tutte le trasformazioni sino ad oggi dei servizi di salute mentale.

Durante la camminata saranno proposti momenti teatrali, letture e interventi musicali, in un percorso che accompagnerà i partecipanti attraverso luoghi e racconti del passato.

Una delle novità di questa edizione speciale sarà il nuovo spazio performativo dal titolo Le interviste impossibili, un format che, nelle intenzioni degli organizzatori, potrebbe accompagnare il pubblico anche in altre occasioni, presentando di volta in volta personaggi diversi in un dialogo surreale. La prima protagonista sarà Alda Merini, a cui sarà dedicato uno spazio condotto da Michela Panigada, con la straordinaria partecipazione di Simona Generali.

La poetessa milanese sarà presente idealmente lungo tutto il percorso: già dall’inizio della passeggiata, infatti, verranno lette alcune delle sue poesie, creando un dialogo tra la forza della sua parola e la memoria dei luoghi dell’ex manicomio.

A chiudere la serata sarà poi il ritorno dei Crazy Boys 2.0, la straordinaria orchestrina che ripercorre, attraverso la presenza di testimoni e protagonisti del Festival della Canzone, i brani che hanno segnato e vinto le edizioni di quegli anni.

Un appuntamento che unisce dunque memoria, teatro, poesia e musica, trasformando la visita all’Antica Tessenda in un’esperienza capace di raccontare il passato attraverso linguaggi diversi e coinvolgenti. Gli altri componenti del Collettivo artistico UC 20 in scena sabato 19 settembre saranno: Cinzia Baldocchi, Roberto Carlotti, Giulio D’Agnello, Luciana Faina, Marco Innocenti, Romina Malagoli, Daniele Micheli, Maurizio Micheli, Claudio Orsi.