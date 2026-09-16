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New jersey per la Luminara, polemica per la vernice utilizzata per il posizionamento

16 settembre 2026 | 15:03
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di Redazione

Redazione

I cittadini chiedono di ripristinare la situazione, ma sono presenti ancora i segni di vernice dello scorso anno

“Si parla tanto di decoro urbano  e poi si utilizza vernice gialla e fosforescente per indicare la posizione dei new jersey durante la processione della Santa Croce”. Sono alcuni cittadini del centro storico  a segnalare il fatto così come la presnta difficoltà nella rimozione: “Si vedono infatti – dicono – ancora i segni dello scorso anno”. 

Vernice permanente per posizionare i new jersey a Santa Croce

Le barriere new jersey vengono posizionate durante gli eventi in città, per impedire l’accesso non autorizzato ai veicoli, nell’area dell’evento. Hanno una funzione di protezione e antiterrorismo, ed evitano che mezzi anche pesanti si introducano in zone affollate. Il loro posizionamento non deve impedire le manovre ai mezzi di soccorso e se le barriere rimangono installate anche in orario notturno (come è il caso della processione per la Santa Croce), devono essere opportunamente segnalate con dispositivi rifrangenti, come una vernice o le fasce applicate sopra le strutture.

Purtroppo però si tratta di una tipologia di smalto ad alta resistenza e l’utilizzo di tecnologie ecologiche è solo opzionale. In questo caso la ditta appaltatrice ha utilizzato della normale vernice spartitraffico permanente. Certo, poi l’anno successivo o nel prossimo evento, per chi andrà a posizionarle sarà più semplice metterle, ma in cambio di un compreomesso del decoro urbano. I cittadini chiedono la rimozione perché la presenza della vernice si nota e si può vedere nelle più importanti vie del centro storico, come via Santa Croce, via del Molinetto, via San Paolino, via san Girolamo e via Vittorio Veneto per ricordarne solo alcune.

Questa segnalazione serve per ricordare a tutti quanto è delicato il centro storico di Lucca e se si ha a cuore la nostra città è necessario preservarne il decoro e la bellezza.

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Santa Croce, per l’installazione dei new jersey utilizzata una vernice gialla e catarifrangente difficile da rimuovere
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Vernice permanente per posizionare i new jersey a Santa Croce
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  • Vernice permanente per posizionare i new jersey a Santa Croce
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