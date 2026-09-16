New jersey per la Luminara, polemica per la vernice utilizzata per il posizionamento

“Si parla tanto di decoro urbano e poi si utilizza vernice gialla e fosforescente per indicare la posizione dei new jersey durante la processione della Santa Croce”. Sono alcuni cittadini del centro storico a segnalare il fatto così come la presnta difficoltà nella rimozione: “Si vedono infatti – dicono – ancora i segni dello scorso anno”.

Le barriere new jersey vengono posizionate durante gli eventi in città, per impedire l’accesso non autorizzato ai veicoli, nell’area dell’evento. Hanno una funzione di protezione e antiterrorismo, ed evitano che mezzi anche pesanti si introducano in zone affollate. Il loro posizionamento non deve impedire le manovre ai mezzi di soccorso e se le barriere rimangono installate anche in orario notturno (come è il caso della processione per la Santa Croce), devono essere opportunamente segnalate con dispositivi rifrangenti, come una vernice o le fasce applicate sopra le strutture.

Purtroppo però si tratta di una tipologia di smalto ad alta resistenza e l’utilizzo di tecnologie ecologiche è solo opzionale. In questo caso la ditta appaltatrice ha utilizzato della normale vernice spartitraffico permanente. Certo, poi l’anno successivo o nel prossimo evento, per chi andrà a posizionarle sarà più semplice metterle, ma in cambio di un compreomesso del decoro urbano. I cittadini chiedono la rimozione perché la presenza della vernice si nota e si può vedere nelle più importanti vie del centro storico, come via Santa Croce, via del Molinetto, via San Paolino, via san Girolamo e via Vittorio Veneto per ricordarne solo alcune.