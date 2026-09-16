L'intesa|
Nuova partnership per Classicum all’insegna dell’arte come linguaggio universaale
Collaborazione strategica con Fabrique Tattoo di Martina Dal Poggetto. Da ottobre workshop e laboratori in diversi ambiti al Real Collegio
Valorizzare il patrimonio storico-artistico locale rendendolo uno spazio vivo, aperto alle nuove tendenze e al coinvolgimento attivo dei giovani e della cittadinanza. Con questa comune unità di intenti, la costituenda Fondazione Classicum e Fabrique Tattoo di Martina Dal Poggetto stringono una collaborazione strategica, che porterà nel complesso del Real Collegio un’articolata offerta formativa e creativa.
L’iniziativa, inserita all’interno del progetto Generazione Futuro, sostenuto dal Comune di Lucca, è stata ufficialmente presentata al pubblico oggi (16 settembre) con un evento inaugurale nel magnifico giardino del Real Collegio, per poi proseguire con la visita delle stanze e degli spazi espositivi e didattici messi a disposizione da Classicum.
L’accordo unisce la vocazione culturale e civica di Classicum alla sensibilità artistica e contemporanea di Fabrique Tattoo, realtà lucchese d’eccellenza. A partire da ottobre, questi spazi del Real Collegio ospiteranno quindi un programma continuo di workshop e laboratori – erogati da professionisti ed esperti del settore – che spazieranno in una pluralità di ambiti espressivi: dall’arte visiva e figurativa alla scrittura creativa, dall’illustrazione al fumetto e molto altro.
Ciascun laboratorio sarà strutturato per un gruppo di circa 20 partecipanti, con sessioni serali (dalle 20 alle 23) ideate per favorire una fruizione accessibile, inclusiva e ad alto valore didattico.
Il progetto punta a creare un vero e proprio incubatore creativo nel centro storico di Lucca, capace di rispondere al bisogno espresso da giovani e appassionati di trovare luoghi di confronto, apprendimento pratico ed espressione personale.
“La missione di Classicum è da sempre quella di aprire i beni culturali alla comunità, trasformando la bellezza storica in occasione di crescita sociale ed educativa – dichiara il presidente Romeo Menchise – La partnership con Fabrique Tattoo dimostra come istituzioni culturali ed enti d’impresa del territorio possano dialogare proficuamente per generare valore condiviso”.
Da parte sua, Martina Dal Poggetto, titolare di Fabrique Tattoo, evidenzia: “Fabrique è da sempre legata al concetto di arte come linguaggio universale. Portare la nostra visione all’interno del Real Collegio rappresenta un’opportunità straordinaria per stimolare la creatività diffusa e offrire percorsi formativi alternativi e coinvolgenti”.