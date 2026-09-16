Nuova partnership per Classicum all’insegna dell’arte come linguaggio universaale

Valorizzare il patrimonio storico-artistico locale rendendolo uno spazio vivo, aperto alle nuove tendenze e al coinvolgimento attivo dei giovani e della cittadinanza. Con questa comune unità di intenti, la costituenda Fondazione Classicum e Fabrique Tattoo di Martina Dal Poggetto stringono una collaborazione strategica, che porterà nel complesso del Real Collegio un’articolata offerta formativa e creativa.

L’iniziativa, inserita all’interno del progetto Generazione Futuro , sostenuto dal Comune di Lucca, è stata ufficialmente presentata al pubblico oggi (16 settembre) con un evento inaugurale nel magnifico giardino del Real Collegio , per poi proseguire con la visita delle stanze e degli spazi espositivi e didattici messi a disposizione da Classicum.

L’accordo unisce la vocazione culturale e civica di Classicum alla sensibilità artistica e contemporanea di Fabrique Tattoo, realtà lucchese d’eccellenza. A partire da ottobre, questi spazi del Real Collegio ospiteranno quindi un programma continuo di workshop e laboratori – erogati da professionisti ed esperti del settore – che spazieranno in una pluralità di ambiti espressivi: dall’arte visiva e figurativa alla scrittura creativa, dall’illustrazione al fumetto e molto altro.