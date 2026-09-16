Proposta di legge di iniziativa popolare sul commercio di prossimità: aderisce anche il Comune di Lucca

Il Comune di Lucca aderisce alla proposta di legge di iniziativa popolare Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, promossa da Confesercenti per sostenere le attività di vicinato e contrastare il progressivo impoverimento commerciale delle aree urbane.

La proposta ha trovato il sostegno dell’amministrazione attraverso la firma del sindaco, Mario Pardini, nell’ambito di un percorso di confronto con Confesercenti, coordinato dall’assessora al commercio, Paola Granucci. L’adesione ribadisce l’attenzione verso negozi, botteghe, pubblici esercizi e servizi di prossimità, importanti non solo per l’economia locale, ma anche come presìdi sociali per il centro storico, i quartieri e le frazioni. “La firma – hanno commentato il sindaco Pardini e l’assessora Granucci – vuole quindi testimoniare la vicinanza dell’amministrazione a un settore che svolge una funzione economica e sociale essenziale per il territorio”.

L’iniziativa nazionale punta alla raccolta di 50mila firme necessarie per il deposito della proposta in Parlamento. Al centro del testo c’è l’istituzione delle zone economiche speciali di prossimità, aree urbane e periurbane nelle quali concentrare misure per il mantenimento e il rilancio delle attività commerciali e dei servizi di vicinato.

Per le imprese interessate sono previste agevolazioni fiscali, misure di sostegno finanziario e semplificazioni amministrative. La proposta contempla inoltre un osservatorio nazionale dedicato alla rigenerazione urbana del commercio e un fondo per finanziare gli interventi.