Rimossi i due container all’ex Campo Balilla, Cittadinanzattiva: “Attendiamo comunque di vedere le autorizzazioni”

Dopo il dossier presentato da Cittadinanzattiva sulla situazione dell’ex campo Balilla, i due container oggetto del contendere sono stati rimossi dagli spalti delle Mura. L’atto formale, corredato da ampia documentazione fotografica, era stato indirizzato al Comune di Lucca, Soprintendenza, ministero della cultura e carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale. Gli enormi container verdi, all’interno dell’elaborato venivano definiti: “Del tutto estranei al contesto e altamente impattanti”.

Lo scopo, è quello di accendere i riflettori sulle condizioni del terreno dove si svolgono alcuni concerti del Lucca Summer Festival. Al centro del documento c’è la contestazione dei tempi e della qualità degli interventi di ripristino dell’area verde. Il protocollo d’intesa tra il Comune di Lucca e la Soprintendenza, prevede infatti l’obbligo di ripristinare il prato entro 30 giorni dal termine della manifestazione. Sotto la lente d’ingrandimento di Cittadinanzattiva: le autorizzazioni per la presenza dei due container, le comunicazioni ufficiali di inizio e fine lavori, le operazioni di irrigazione e di semina.

Ad oggi quindi, viene registrata una parziale vittoria, vista la rimozione dei due container. Ma la battaglia tra Cittadinanzattiva e gli eventi che occupano l’ex campo Balilla, è appena iniziata.

“I container sono stati rimossi uno dopo l’altro, il secondo (15 settembre, ndr) – dichiara il vicesegretario regionale di Cittadinanzattiva, Roberto Crea -. Sono spariti dopo il nostro dossier che si chiedeva se erano state rilasciate le autorizzazioni. Ad oggi rimane ancora quell’interrogativo, quindi. Intanto abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti dei documenti del Comune di Lucca e adesso lo faremo anche con la Soprintendenza, per chiedere chiarimenti”.

“Poi – conclude Crea -, a seconda delle esigenze, ci riserveremo di fare ulteriori passi a tutela di un’area vincolata”.