Stato civile, personale in formazione: come cambia l’orario al pubblico

Poiché durante questo periodo il servizio al pubblico potrà subire dei rallentamenti, per evitare quanto più possibile disagi agli utenti, verrà ampliato l’orario per il rilascio dei certificati di Stato Civile a partire dal 21 settembre e fino al 25 settembre compreso. In particolare lunedì 21 settembre, mercoledì 23 e venerdì 25 settembre gli sportelli saranno aperti dalle 8,45 alle 13.

Martedì 22 e giovedì 24 settembre dalle 8,45 alle 13 e dalle 14 alle 16,30. Inoltre sono previsti aperture straordinarie anche venerdì 2 ottobre, lunedì 5, venerdì 9 e venerdì 16 ottobre dalle 8,45 alle 13.