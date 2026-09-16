Ultimi giorni per votare il nome del nuovo ponte sul Serchio sul sito della Provincia

Ultime battute per la scelta del nome del nuovo ponte sul fiume Serchio realizzato dalla Provincia di Lucca e inaugurato nel dicembre scorso. Scade, infatti, alle 23,59 di venerdì (18 settembre) il termine per votare on line sul sito dell’amministrazione provinciale (www.provincia.lucca.it) nell’ambito del contest Nomina.

Nelle ultime due settimane c’è stata una decisa crescita di click con numerosi cittadini che si sono collegati al portale dell’ente di Palazzo Ducale esprimendo la propria preferenza. E due dei tre nomi proposti, al momento, si contendono lo scettro divisi soltanto da 7 voti. Più distanziato il terzo.

Ricordiamo che possono votare tutti i residenti nel comune di Lucca che abbiano compiuto i 16 anni. Si tratta di un voto totalmente anonimo, da effettuarsi online dal sito della Provincia. Cliccando sul pulsante Vota il nomesi viene condotti alla pagina di autenticazione tramite Spid, Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi.

Questi i tre nominativi scelti dalla specifica commissione esaminatrice tra le 10 proposte illustrate pubblicamente dagli studenti delle scuole superiori coinvolte nel contest.

Ponte dell’Airone, idea della classe 3ªD del liceo artistico musicale Passaglia, scelta perché “riesce a coniugare creatività, identità territoriale e valore universale, trasformando il ponte in un’immagine di leggerezza, libertà e connessione”.

Ponte Arturo Paoli, nome al centro del progetto di due scuole: il liceo scientifico Vallisneri con la classe 5ªC, proposta che la commissione ha giudicato: “Di particolare rilievo anche la modalità espositiva scelta dalla classe, che ha saputo valorizzare il lavoro collettivo attraverso la realizzazione di un podcast partecipato e approfondito condotto dagli studenti coinvolti nel progetto. Un elemento che ha contribuito a rendere la proposta coinvolgente, moderna ed efficace nella trasmissione dei contenuti”. E dalla classe 3ªASA del Fermi-Giorgi che ha preso come punto di riferimento il rigore storiografico ed è stata giudicata meritevole in quanto: “L’elaborato si distingue per solidità contenutistica, rigore storiografico e capacità di trasformare una figura storica in un simbolo contemporaneo di dialogo, inclusione e responsabilità civile”.

Infine: ponte Matilde di Canossa, proposta formulata dalla 5ªB Ssa del Machiavelli. In questo caso a prevalere sono le radici nel valore storico e culturale della figura di Matilde di Canossa e la commissione si è così espressa: “La proposta dimostra una ricerca accurata e approfondita sulla figura storica scelta, valorizzando il rapporto tra memoria locale, patrimonio culturale e significato simbolico del ponte come strumento di unione tra sponde, persone e comunità”.