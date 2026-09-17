Carcere di Lucca, sovraffollamento al 270 per cento: il report della Camera Penale

Questa mattina (17 settembre) l’avvocato Marco Treggi ha reso noto gli esiti della visita effettuata dalla camera penale di Lucca alla casa circondariale nell’ambito dell’iniziativa nazionale Ristretti in agosto, promossa dall’Unione delle camere penali italiane.

La visita è stata effettuata venerdì scorso (11 settembre) dalla dottoressa Rugani, per la procura della Repubblica, dal dottor Silvestri, il Tribunale di Lucca, dall’assessore Salvatore Bartolomei, per il Comune di Lucca, dall’avvocato Giampaolo Catanzariti, responsabile dell’osservatorio carcere dell’Ucpi.

Il dato più evidente emerso è quello del sovraffollamento. A fronte di 59 posti regolamentari, risultano 22 posti non disponibili, con una conseguente capienza effettiva di soli 37 posti,mentre le persone detenute presenti sono circa 100, con un indice di sovraffollamento che raggiunge, sulla capienza effettivamente disponibile, circa il 270 per cento.

Le celle dovrebbero contenere due persone, ma sono organizzate con tre posti letto. La collocazione delle brande è tale da rendere difficoltosa persino l’apertura e la chiusura delle finestre e limita fortemente la possibilità di movimento all’interno dello spazio detentivo. Anche l’accesso al piccolo ambiente destinato ai servizi igienici ed alla cucina risulta estremamente difficoltoso quando vi sono contemporaneamente più persone.

La casa circondariale di Lucca presenta anche evidenti segni di degrado e di umidità.

Nel corso della visita sono stati osservati diversi ambienti ormai abbandonati e in condizioni di degrado particolarmente significative. Il recupero di questi spazi potrebbe rappresentare una risorsa importante, soprattutto per creare o ampliare attività comuni, culturali, lavorative e trattamentali, contribuendo contemporaneamente ad alleviare gli effetti del sovraffollamento.

Particolarmente significativo è il caso del teatro, oggi inutilizzabile a causa delle condizioni di degrado e della sua inagibilità. È invece presente un campo sportivo per il calcetto, realizzato con il contributo del Comune di Lucca, che costituisce una risorsa importante per le attività sportive dell’istituto.

La carenza di lavoro e di attività rappresenta una delle criticità più rilevanti. Più aumenta il numero delle persone detenute, infatti, più diventa difficile garantire a tutti occasioni concrete di lavoro, formazione, socialità e trattamento.

Anche sul piano del personale emergono criticità. Per quanto riguarda la Polizia Penitenziaria, risultano presenti effettivamente 77 unità (naturalmente non è possibile averli presenti tutti assieme) a fronte di una previsione di 91. Per quanto riguarda l’area educativa, sono previsti 2 educatori e 2 risultano effettivamente in servizio, ma sono insufficienti al fronte del numero dei detenuti.

Un elemento particolarmente significativo riguarda il grande giardino alberato presente all’interno del cortile dell’istituto, che appare ben tenuto e rappresenta una potenziale risorsa per migliorare la qualità della vita detentiva. Attualmente, tuttavia, questo spazio non viene utilizzato dalle persone detenute neppure per i colloqui con i familiari. Il recupero e la valorizzazione di questi spazi potrebbe avere un’importanza significativa, soprattutto per rendere i colloqui con i familiari maggiormente rispettosi della dimensione affettiva e relazionale.

“Il carcere – sottolinea l’avvocato Treggi – deve essere un luogo nel quale la pena venga eseguita nel rispetto della Costituzione, della dignità della persona e del senso di umanità. Non è soltanto una questione di principio. È una condizione necessaria perché la pena possa svolgere quella funzione di reinserimento sociale che la Costituzione le attribuisce”.

Sul garante dei diritti dei detenuti. “Attualmente manca perché quello precedente si è dimesso, ma è in corso un bando. Nonostante ciò sia noi che il Comune di Lucca siamo interessati da vicino alla situazione del Carcere”.