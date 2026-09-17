La Settimana Europea della Mobilità chiude piazza San Michele per la “giornata senza auto”

Una particolare attenzione sarà dedicata ai giovani e agli studenti delle scuole superiori

Piazza San Michele diventerà una grande area pedonale straordinaria nel cuore del centro storico, in occasione di una delle principali iniziative con cui il Comune di Lucca aderisce alla Settimana Europea della Mobilità, in programma fino al 22 settembre.

L’appuntamento centrale sarà infatti sabato 19 settembre, dalle 10 alle 18, quando sarà istituita la “giornata senza auto” con una zona pedonale temporanea che avrà come fulcro piazza proprio San Michele e coinvolgerà numerose strade circostanti. L’obiettivo è incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e della mobilità attiva e, allo stesso tempo, offrire concretamente la possibilità di vivere e attraversare una parte significativa del centro storico in maniera differente.

Le limitazioni interesseranno via del Moro e via Cesare Battisti, dalle rispettive intersezioni con via San Giorgio, piazza del Salvatore, via Calderia, piazza San Michele, via Vittorio Veneto nel tratto fra piazza San Michele e via Vittorio Emanuele II, via Beccheria, via Buia, via Roma dall’intersezione con via Cenami fino a piazza San Michele, via Fillungo nel tratto fra via San Giorgio e via Santa Croce e via Sant’Andrea nel tratto fra via Fillungo e piazza Guidiccioni.

Saranno comunque fatti salvi i mezzi autorizzati per esigenze di ordine pubblico e soccorso, trasporto pubblico locale, taxi, NCC e veicoli con contrassegno per persone con disabilità. Per i permessi di accesso alla Ztl A delle categorie A3, A5, A9 e A11 sarà consentito l’accesso all’area interdetta secondo le disposizioni vigenti per i permessi posseduti. La disciplina puntuale sarà definita dall’apposita ordinanza dell’Ufficio Traffico.

L’amministrazione comunale, che negli anni ha sviluppato diversi progetti sui temi della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile, partecipa con azioni concrete e diversificate, rivolte a differenti fasce della popolazione. Una particolare attenzione sarà dedicata ai giovani e agli studenti delle scuole superiori, indicativamente delle classi quarte e quinte. All’interno degli istituti sarà infatti promossa E8 Night, la navetta notturna gratuita del sabato sera che parte alle 23,59 da piazzale Verdi a Lucca e raggiunge Altopascio, offrendo soprattutto ai più giovani un’alternativa all’utilizzo dell’auto privata per gli spostamenti del fine settimana. Il servizio è attivo ogni sabato sera non festivo fino al 2 gennaio 2027.

Per accompagnare la campagna nelle scuole saranno distribuite matite personalizzate con astuccio in carta, sulle quali saranno richiamate sia la Settimana Europea della Mobilità sia E8 Night. Un piccolo oggetto di uso quotidiano scelto per portare direttamente fra gli studenti il messaggio della campagna e far conoscere maggiormente un servizio pensato proprio per favorire gli spostamenti in sicurezza dei ragazzi durante il sabato sera.

Un’altra azione sarà dedicata alla bicicletta come mezzo per gli spostamenti urbani. Nel corso della settimana saranno distribuiti gratuitamente alla cittadinanza coprisellini per biciclette personalizzati con il logo della European Mobility Week, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza di scegliere, quando possibile, mezzi alternativi all’automobile per gli spostamenti quotidiani. Alla Settimana Europea della Mobilità aderisce anche Lime, gestore del servizio di bike sharing presente sul territorio comunale, che fino al 22 settembre compreso metterà a disposizione degli utenti uno sconto del 20% sulle corse, contribuendo così alla promozione dell’utilizzo della bicicletta condivisa durante l’intera settimana.