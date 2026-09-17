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Sport City Day sulle Mura: la Uisp presente con 29 corsi in partenza a Sant’Anna
Dall’attività fisica adattata alla giocodanza: si amplia l’offerta con proposte anche al mattino
Domenica (20 settembre), dalle 15 alle 19, le Mura urbane di Lucca ospiteranno lo stand della Uisp Lucca Versilia, presente alla sesta edizione dello Sport City Day per illustrare i programmi della stagione 2026-2027 e le novità dei corsi sportivi comunali.
La manifestazione riunirà oltre 60 associazioni, chiamate a presentare le proprie attività e a proporre dimostrazioni pratiche. Per la Uisp sarà l’occasione per far conoscere le 29 proposte rivolte a bambini, adulti e anziani, articolate in base alle diverse esigenze, agli interessi e ai livelli di preparazione.
Da 41 anni la Uisp Lucca Versilia Aps, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, collabora con l’amministrazione comunale di Lucca per favorire una pratica sportiva accessibile e inclusiva, capace di generare benessere, socialità e occasioni di incontro.
L’offerta per la nuova stagione sarà ampliata grazie all’allestimento di un nuovo spazio nella sede di via del Tiro a Segno, traversa IV, 231, dove saranno organizzate attività anche durante la mattina. Tra le novità figurano l’attività fisica adattata di primo livello, il corso Gag dedicato a gambe, addome e glutei, Mamme in movimento e Giocodanza, rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni.
Alla base del progetto resta la collaborazione tra associazioni sportive, Comune, Asl e istituzioni scolastiche, considerata dalla Uisp uno strumento fondamentale per garantire a tutti il diritto all’attività motoria e promuovere stili di vita sani.
Per informazioni sui corsi sportivi comunali è possibile scrivere all’indirizzo lucca.luccaversilia@uisp.it oppure rivolgersi all’ufficio Uisp di via del Tiro a Segno, aperto il lunedì dalle 9 alle 11 e il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30.