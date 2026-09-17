Sport City Day sulle Mura: la Uisp presente con 29 corsi in partenza a Sant’Anna

Domenica (20 settembre), dalle 15 alle 19, le Mura urbane di Lucca ospiteranno lo stand della Uisp Lucca Versilia, presente alla sesta edizione dello Sport City Day per illustrare i programmi della stagione 2026-2027 e le novità dei corsi sportivi comunali.

La manifestazione riunirà oltre 60 associazioni, chiamate a presentare le proprie attività e a proporre dimostrazioni pratiche. Per la Uisp sarà l’occasione per far conoscere le 29 proposte rivolte a bambini, adulti e anziani, articolate in base alle diverse esigenze, agli interessi e ai livelli di preparazione.

Da 41 anni la Uisp Lucca Versilia Aps, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, collabora con l’amministrazione comunale di Lucca per favorire una pratica sportiva accessibile e inclusiva, capace di generare benessere, socialità e occasioni di incontro.

L’offerta per la nuova stagione sarà ampliata grazie all’allestimento di un nuovo spazio nella sede di via del Tiro a Segno, traversa IV, 231, dove saranno organizzate attività anche durante la mattina. Tra le novità figurano l’attività fisica adattata di primo livello, il corso Gag dedicato a gambe, addome e glutei, Mamme in movimento e Giocodanza, rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni.

Alla base del progetto resta la collaborazione tra associazioni sportive, Comune, Asl e istituzioni scolastiche, considerata dalla Uisp uno strumento fondamentale per garantire a tutti il diritto all’attività motoria e promuovere stili di vita sani.