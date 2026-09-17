Via i container dall’ex Balilla, Vcs e Cittadinanzattiva: “Erano autorizzati? Se no, seguiranno sanzioni?”

La rimozione dei due container dall’ex campo Balilla non chiude il caso sollevato dal comitato Vivere il centro storico e da Cittadinanzattiva. Le due realtà, che nei giorni scorsi avevano presentato un esposto sulla presenza delle strutture, chiedono ora di chiarire se fossero autorizzate e perché siano rimaste nell’area fino a quasi un mese dopo il termine indicato per il ripristino dal protocollo d’intesa tra Comune e Soprintendenza.

“Finalmente, sono stati rimossi i due container che da tempo occupavano l’ex campo Balilla. Un fatto che, preso da solo, potrebbe sembrare del tutto normale. Peccato che arrivi dopo l’esposto presentato dal comitato Vivere il centro storico e da Cittadinanzattiva e soprattutto quasi un mese dopo il 19 agosto, data entro la quale, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa tra Comune e Soprintendenza, l’area avrebbe dovuto essere ripristinata. Non sappiamo se le due cose siano collegate. Ma qualche domanda ci sembra doverosa”, esordiscono.

“Quei container erano autorizzati? Se sì, fino a quale data e per quale motivo sono rimasti sull’area anche dopo la conclusione dei lavori? Se invece non erano autorizzati, la domanda diventa ancora più semplice: chi avrebbe dovuto accorgersene? Perché stiamo parlando dell’ex campo Balilla, che fa parte del complesso monumentale delle Mura urbane, sottoposto a tutela. Possibile che nessuno abbia controllato per tutto questo tempo?”

“Il protocollo, tra l’altro – proseguono Vcs e Cittadinanzattiva – stabilisce che l’occupazione dell’area non possa superare 90 giorni complessivi, compresi allestimento e ripristino, e che le aree verdi eventualmente danneggiate siano ripristinate entro 30 giorni dalla fine della manifestazione, salvo cause di forza maggiore. Il 19 agosto quei 30 giorni erano scaduti. Quasi un mese dopo, i container sono finalmente scomparsi. E adesso arriva la domanda forse più interessante: se chi doveva controllare non si è accorto della loro presenza, ora che sono stati rimossi qualcuno verificherà se erano autorizzati e, nel caso in cui non lo fossero, procederà con le eventuali sanzioni previste? Perché rimuovere un manufatto dopo un esposto è una cosa. Accertare se sia stato commesso un illecito e, se del caso, sanzionarlo è un’altra”.