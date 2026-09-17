L'opera pubblica|
Viale Castracani, conclusa l’isola pedonale: spento il semaforo
Pienamente attivi la nuova viabilità e l’attraversamento pedonale all’intersezione con via Barbantini e via di Tiglio
Importante novità per la viabilità cittadina da questa mattina (17 settembre).
Con la conclusione dei lavori per l’isola pedonale centrale, infatti, è stato spento il semaforo in viale Castracani alla intersezioni con via Barbantini e con via di Tiglio.
Attivo, in questo modo, l’attraversamento pedonale che permetterà di attraversare la strada in sicurezza con un percorso sfalsato, sul modello dell’isola pedonale davanti all’Itc Carrara.
Il flusso veicolare sarà regolato dalla nuova segnaletica orizzontale e verticale già realizzata. Come noto, la nuova intersezione permetterà per chi transita su viale Castracani la sola svolta a destra per entrambi i sensi di marcia. I lavori proseguono sui marciapiedi laterali e saranno conclusi entro una decina di giorni.
Da oggi, quindi, si potrà valutare pienamente l’effetto dell’opera sul traffico della zona.
A presenzire allo spegnimento la scorsa notte il sindaco Mario Pardini e l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani.