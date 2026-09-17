Viale Castracani, conclusa l’isola pedonale: spento il semaforo

Con la conclusione dei lavori per l’isola pedonale centrale, infatti, è stato spento il semaforo in viale Castracani alla intersezioni con via Barbantini e con via di Tiglio.

Il flusso veicolare sarà regolato dalla nuova segnaletica orizzontale e verticale già realizzata. Come noto, la nuova intersezione permetterà per chi transita su viale Castracani la sola svolta a destra per entrambi i sensi di marcia. I lavori proseguono sui marciapiedi laterali e saranno conclusi entro una decina di giorni.