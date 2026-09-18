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Lucca
Francesca Pierotti
L'ordinanza|
Dalla Città/
Lucca Comics and Games, via all’allestimento dei padiglioni: da lunedì 21 settembre i primi divieti
18 settembre 2026 | 10:16
Il divieto nelle zone più sensibili del centro fra giovedì e venerdì, quando inizieranno i lavori anche nell’area dell’ex campo Balilla
Scatta il piano per il montaggio dei padiglioni e delle strutture in vista di Lucca Comics & Games 2026, in programma dal 28 ottobre all’1 novembre.
Il Comune di Lucca ha emesso un’ordinanza firmata dalla dirigente dell’Unità operativa lavori pubblici e traffico, l’ingegner Francesca Pierotti, che dispone una serie di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in diverse zone del centro storico e della prima periferia per consentire gli allestimenti in sicurezza curati da Lucca Crea Srl e dalla ditta Toscana Costruzioni Srl.
Le prime restrizioni scatteranno lunedì (21 settembre) e proseguiranno progressivamente a fasi nei giorni successivi per accompagnare i cantieri. Si parte con il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 (eccetto i mezzi dell’organizzazione e gli addetti al montaggio) in piazzale San Donato – dove saranno interessati 10 stalli riservati ai residenti – e nel parcheggio Carducci, con lo stop alla sosta su 30 stalli a pagamento nella porzione sud-ovest della struttura.
Da martedì (22 settembre) i divieti di sosta si estenderanno in piazzetta della Caserma, con limitazioni su entrambe le porzioni a est e ovest della corsia centrale, compresi gli stalli a pagamento e quelli della protezione civile, oltre a 4 stalli in corso Garibaldi nei pressi dell’incrocio. Sempre in piazzetta della Caserma si registrerà un restringimento della carreggiata lungo la corsia veicolare adiacente alle mura per garantire almeno 3 metri di ampiezza per il transito.
I cantieri toccheranno anche il cuore commerciale della città a partire da giovedì (24 settembre), quando scatterà il divieto di transito pedonale sul sagrato di piazza San Michele (nella parte a est della statua di Burlamacchi) e un restringimento della carreggiata tra via Vittorio Veneto e via Beccheria. Da venerdì (25 settembre) arriverà poi la chiusura totale dell’ex Campo Balilla, riservato esclusivamente all’accesso dei mezzi dedicati ai montaggi, oltre a divieti di sosta e di transito veicolare e pedonale sulle porzioni interessate dagli allestimenti in piazza Anfiteatro, piazza monsignor Arrigoni, piazza degli Scalpellini e via dell’Arcivescovato.