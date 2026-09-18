Nata a Lucca l’associazione per la lotta all’ictus cerebrale

Un presidio fondamentale sul territorio per la salute dei cittadini, che coniuga prevenzione capillare e sostegno concreto alle famiglie nel percorso post-evento. Martedì 15 settembre è stata ufficialmente costituita A.L.I.ce. Lucca (Associazione per la lotta all’ictus cerebrale), nuova realtà di volontariato attiva su tutto il territorio provinciale.

Guidata dal presidente Giovanni Pancetti, la struttura nasce con una duplice missione: agire d’anticipo con la prevenzione primaria e secondaria per ridurre il rischio di ictus e sostenere le persone colpite nella fase della riabilitazione e del reinserimento.

Tra i progetti cardine dell’associazione figurano le giornate di prevenzione di prossimità, organizzate in collaborazione con le farmacie comunali della provincia e in spazi individuati con le singole amministrazioni locali. In queste occasioni i cittadini avranno la possibilità di effettuare controlli gratuiti con cardiologi, diabetologi e medici di medicina generale per il monitoraggio dei principali fattori di rischio come ipertensione, aritmie e diabete.

L’impegno di A.L.I.ce. Lucca si estenderà inoltre all’ambito ospedaliero e ai servizi di emergenza. L’associazione lavorerà infatti al fianco dei reparti di riabilitazione degli ospedali provinciali mettendo a disposizione materiale ausiliario come carrozzine, deambulatori e stampelle, garantendo anche visite neurologiche e fisiatriche post-ictus. I fondi raccolti durante le varie iniziative saranno inoltre destinati all’acquisto di apparecchiature mediche da donare alle ambulanze locali — come ecografi portatili, sfigmomanometri ed elettrocardiografi — e al sostegno per la fornitura di un automezzo attrezzato per la mobilità assistita destinato a una Misericordia della Versilia.

La nascita di A.L.I.ce. Lucca rappresenta un passo avanti decisivo per la comunità, la prevenzione salva la vita e la riabilitazione la restituisce, spiega il presidente Giovanni Pancetti, sottolineando la volontà di essere presenti in ogni comune al fianco dei cittadini.