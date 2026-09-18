San Concordio, il nuovo negozio di via Savonarola passa il vaglio della conferenza dei servizi

Il nuovo punto vendita sorgerà in via Girolamo Savonarola e si svilupperà su una superficie complessiva di 782,67 metri quadrati destinata al settore non alimentare . L’iter autorizzativo, avviato ad agosto su istanza della società, si è chiuso con il parere favorevole dei vari uffici competenti, tra cui gli strumenti urbanistici, l’edilizia privata e la progettazione stradale. Non sono pervenute nei termini le determinazioni del comando dei vigili del fuoco, silenzio che per legge equivale ad assenso senza condizioni.

L’avvio dell’attività sarà comunque legato al rispetto di una serie di prescrizioni tecniche disposte dagli enti gestori e dagli uffici comunali. La Geal ha richiesto la documentazione dettagliata sugli allacci alla rete idrica e fognaria, mentre l’ufficio manutenzione strade e supporto geologico ha vincolato il proprio nulla osta al corretto smaltimento delle acque meteoriche per evitare sovraccarichi idraulici nella zona. Precisazioni stringenti arrivano anche dal settore traffico per la regolamentazione dell’area di sosta: saranno obbligatori la cartellonistica di stop e senso vietato alle uscite, il senso unico interno, la tracciatura di percorsi pedonali sicuri verso l’ingresso e la corretta segnalazione degli stalli riservati alle persone con disabilità con relativo abbattimento delle barriere architettoniche.