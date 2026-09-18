Sicurezza, ‘Strade sicure’ pronta ad arrivare anche a Lucca. Bartolomei: “Un’opportunità da cogliere”

Militari per le strade anche a Lucca per la sicurezza? È più che un’ipotesi. L’opportunità, infatti, arriva dalla proposta di risoluzione che vuole estendere la possibilità a tutti i capoluoghi di provincia e non solo a quelli che rispondono ad alcuni requisiti di (mancata) sicurezza.

Inevitabile la soddisfazione dell’assessore alla sicurezza della Lega, Salvadore Bartolomei, che vede concretizzarsi una possibilità in più di garantire tranquillità e prevenzione dai reati sul territorio comunale.

“In parlamento – dice – si sta discutendo della possibilità di estendere il progetto Strade Sicure a tutti i capoluoghi di provincia italiani, portando i presidi militari anche nelle città che oggi non sono ancora interessate dall’operazione. È un tema importante, perché ogni opportunità che possa contribuire a rafforzare la sicurezza e la presenza dello Stato sul territorio va colta, soprattutto quando si inserisce in un percorso di lavoro già avviato. Voglio ringraziare la Lega e Matteo Salvini per l’attenzione che stanno dedicando per l’estensione del progetto così che Strade Sicure possa arrivare nella nostra città. È un’iniziativa che riteniamo positiva e che, se si concretizzerà, potrà rappresentare un ulteriore strumento da affiancare al lavoro che già viene svolto quotidianamente”.

“In questo ultimo anno abbiamo lavorato con grande intensità, mantenendo un rapporto costante con prefettura, questura, carabinieri e Guardia di finanza che colgo l’occasione di ringraziare per prontezza e capacità, affrontando le diverse situazioni di criticità e intervenendo attraverso il confronto e il coordinamento tra le istituzioni – dice ancora Bartolomei – A questo si sono aggiunti nuovi progetti dell’amministrazione, come Notti Sicure che ha potenziato l’attività della nostra polizia locale e Movida è Rispettoche ha rafforzato il presidio sul territorio, entrambi hanno dato risultati importanti e continueremo a svilupparli. A breve, inoltre, sarà pronto il nuovo piano telecamere nel quale l’amministrazione comunale investirà per oltre 400mila euro”.

“Il nostro approccio è molto chiaro – conclude – non bisogna mai abbassare la guardia e bisogna saper cogliere ogni opportunità per rafforzare ulteriormente il lavoro sulla sicurezza. Strade Sicure, in questo senso, può rappresentare un’opportunità importante e un ulteriore presidio da integrare con quanto già viene fatto sul territorio. Continueremo quindi a lavorare insieme alle istituzioni dello Stato, rafforzando prevenzione, controllo del territorio in sinergia con tutte le Forze coinvolte. La sicurezza è un percorso quotidiano, fatto di presenza, attenzione e capacità di intervenire sulle criticità prima che possano diventare problemi più grandi. Ringrazio quindi ancora una volta la Lega e Matteo Salvini per l’impegno su questo fronte , oltre agli uomini e le donne di polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale di Lucca per lo straordinario impegno sul territorio.”