Una nuova casa per la memoria: inaugurata la sede di Atvl e dell’archivio ‘Carlo Gabrielli Rosi’

Si trova in via del Crocifisso la nuova dell’associazione e del centro studi: oltre 30mila fotografie e 15mila documenti per conservare e tramandare la storia

L’importanza della ricerca e di tramandare la storia. Questa mattina (19 settembre) è stata inaugurata la nuova sede dell’associazione Toscana volontari della libertà (Atvl) e dell’archivio del centro studi di storia contemporanea Carlo Gabrielli Rosi. L’edificio si trova nel centro città (in via del crocifisso, 5) ed è stato scelto dall’amministrazione comunale, che l’ha dato in concessione, perché – come rivelato da Simonetta Simonetti, presidente di Atvl – quello precedente doveva essere utilizzato per altri scopi, ma questo è molto apprezzata per la sua storicità e perché è logisticamente più comodo.

L’evento è avvenuto alla presenza della presidente dell’associazione Toscana volontari della libertà, Simonetta Simonetti, del direttore del centro studi Carlo Gabrielli Rosi, Andrea Giannasi, del sindaco di Lucca, Mario Pardini, dell’assessore al bilancio, Moreno Bruni, della capogruppo in consiglio comunale della lista civica Lucca è un grande noi, Ilaria Vietina, dello scrittore Paolo Pescucci e di numerose associazioni tra cui Linea Gotica.

“Siamo un’associazione che porta avanti la memoria – afferma la presidente Simonetti – soprattutto la sua diffusione e conoscenza. Vogliamo far conoscere ai giovani cosa è stata la storia e che cosa è successo, oltre a mostrargli quanti come loro non indugiarono nemmeno un attimo per difendere la patria e lottare per la libertà“.

“Un luogo dove sarà ricordata cosa è stata la guerra sulla base dei documenti. Sarà anche un centro di documentazione – dichiara l’assessore Bruni – per chi vorrà approfondire la nostra storia più recente. Dialogo, confronto e studio: un’opportunità importante per Lucca“.

“Le associazioni sono fondamentali per il territorio. L’Atvl – dice il sindaco Pardini – ci è stata vicina nei momenti fondamentali per la democrazia, nei momenti del ricordo. Oggi stiamo inaugurando un luogo che deve essere vivo e aperto. Dobbiamo saper conservare, catalogare e tramandare la storia ai giovani. La divulgazione è fondamentale e devono esserci le persone ed avere gli spazi giusti. Il passato a volte è un futuro che può essere prossimo, basata guardarci intorno. Quindi dobbiamo essere uniti su questi argomenti perché in futuro non succedano più le atrocità del passato. La costituzione è fondamentale”.

“Abbiamo più di 10mila documenti, 30mila fotografie e non solo. Sono tutti documenti – sottolinea il presidente Giannasi – che aiutano a studiare ed a tramandare la storia. Vogliamo creare un archivio informatico e speriamo di poter avere uno scanner digitale che ce lo permetta”.