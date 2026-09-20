C’è la Fiera a Borgo Giannotti, parcheggio selvaggio al Parco dell’Infinito

Parcheggio selvaggio e inciviltà nel cuore del Parco Fluviale . In occasione della fiera di Borgo Giannotti e della concomitante presenza del Luna Park, l’area verde a monte San Quirico – nella zona dove si trovano gli sgambatoi per cani e il Parco dell’Infinito – è stata presa d’assalto dalle auto di centinaia di visitatori alla ricerca di un posto per la sosta . Decine le segnalazioni e le proteste giunte alla redazione da parte dei frequentatori abituali dell’area verde, sgomenti di fronte all’invasione dei veicoli sui prati destinati al passeggio e allo svago.

“Oggi pomeriggio sono andato con la mia compagna al parco fluviale a Monte San Quirico, dove ci sono gli sgambatoi per i cani — racconta il lettore —, mio malgrado ho dovuto constatare che la sconsideratezza non ha vergogna. Capisco che ci sia la fiera e la si voglia visitare, il Luna Park vicino e con tutti questi eventi i parcheggi scarseggiano, ma questa non è una giustificazione per non fare due passi in più e andare a parcheggiare sul prato di un parco pubblico. È un’area facilmente identificabile dal prato curato, le stradine curate, i giochi per bambini, un palco per gli eventi estivi e non solo, la pista per lo skateboard e un bel cancellino che va aperto per poterci passare con la macchina: quindi direi che non ci si può confondere e scambiarlo per un parcheggio”. .