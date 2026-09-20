La polemica|
C’è la Fiera a Borgo Giannotti, parcheggio selvaggio al Parco dell’Infinito
L’area verde invasa dalle auto in sosta, anche nella zona dello skate park. Decine di segnalazioni di protesta
Parcheggio selvaggio e inciviltà nel cuore del Parco Fluviale. In occasione della fiera di Borgo Giannotti e della concomitante presenza del Luna Park, l’area verde a monte San Quirico – nella zona dove si trovano gli sgambatoi per cani e il Parco dell’Infinito – è stata presa d’assalto dalle auto di centinaia di visitatori alla ricerca di un posto per la sosta. Decine le segnalazioni e le proteste giunte alla redazione da parte dei frequentatori abituali dell’area verde, sgomenti di fronte all’invasione dei veicoli sui prati destinati al passeggio e allo svago.
Una testimonianza diretta descrive con amarezza quanto accaduto nel corso del pomeriggio, evidenziando il totale disprezzo delle regole da parte di molti automobilisti.
“Oggi pomeriggio sono andato con la mia compagna al parco fluviale a Monte San Quirico, dove ci sono gli sgambatoi per i cani — racconta il lettore —, mio malgrado ho dovuto constatare che la sconsideratezza non ha vergogna. Capisco che ci sia la fiera e la si voglia visitare, il Luna Park vicino e con tutti questi eventi i parcheggi scarseggiano, ma questa non è una giustificazione per non fare due passi in più e andare a parcheggiare sul prato di un parco pubblico. È un’area facilmente identificabile dal prato curato, le stradine curate, i giochi per bambini, un palco per gli eventi estivi e non solo, la pista per lo skateboard e un bel cancellino che va aperto per poterci passare con la macchina: quindi direi che non ci si può confondere e scambiarlo per un parcheggio”. .
Un disprezzo per il bene comune che si è trasformato in aperto scontro anche di fronte ai richiami al rispetto dell’ambiente pubblico.
“Al genio di turno – dice il lettore su testimonianza diretta – se ti si fa presente che non è un parcheggio invece di mandarmi a quel paese, magari con tuo figlio vicino, e urlando che ci parcheggiano anche gli altri, ricorda: mille cose sbagliate non diventano giuste, restano sbagliate”.
Qualcuno azzarda anche un’ipotesi alternativa: “Perché non aprire il Foro Boario per la sosta?”.