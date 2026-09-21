Manifattura sud, Polimea pubblica il progetto completo: “Entro il 2030 la fine dei lavori: ecco come saranno finanziati”

Nel piano previsti anfiteatro e rooftop per eventi, un auditorium/cinema e un passaggio ciclopedonale verso il parcheggio Carducci

Un mix di funzioni con destinazione culturale prevalente, la coprogettazione con il tessuto imprenditoriale locale, la costituzione di un unico soggetto gestionale socialmente orientato partcipato dalle filiere locali, l’utilizzo di uno schema di concessione di valorizzazione del bene con cessione dei diritti di superficie e un patto di finanziamento non speculativo, coinvolgendo diverse tipologie di investitori.

Queste le cinque caratteristiche principali del progetto Polimea per il recupero dell’ala sud dell’ex Manifattura Tabacchi da oggi (21 settembre) visibile a tutti, con relazione illustrativa, tavole progettuali e quadro tecnico economico, sul sito www.polimea.it. Non a caso nella settimana antecedente all’annunciato consiglio comunale aperto che proprio del futuro della manifattura sud sarà chiamato a occuparsi.

Secondo il progetto l’obiettivo è quello di trasformare il complesso da spazio chiuso e marginale e luogo aperto, attraversabile e vissuto quotidianamento, secondo tre principi guida: connettere, attrarre e abitare.

“La proposta di Polimea Lucca – spiegano i promotori – assume la cultura e la musica come elementi strutturanti del nuovo assetto funzionale del complesso” integrando funzioni direzionali e di servizi (formazioni, coworking e media), attrezzature collettive (auditorium, live performance), attività turistico ricettive (ostello e studentato) e spazi commerciali (ristorazione e retail) all’interno di una strategia unitaria.

Nello specifico su un totale di 13984 metri quadri il 27 per cento sarebbe destinato a ospitalità (3760 metri quadri), il 23 (3225) a servizi, il 21 (1889 a formazione), il 13 a creatività (1874 metri quadri) il 13 a ristorazione (1821) il 2 per cento a benessere (200 metri quadri di palestra fitness), lo 0,5 a retail (105) e il restante ad altre funzioni. Le funzioni più aperte al pubblico si concentrerebbero ai livelli inferiori del fabbricato, quelle superiori sarebbero invece più destinate ai servizi e alla formazione.

Entrando nei dettagli del progetto la formazione prevederebbe spazi per l’inclusione sociale, per la formazione musicale, per la produzione culturale, ma anche locali per l’Accademia di pittura rinascimentale di Fondazione Maimeri, il master di economia dello spettacolo di Imt, l’Accademia del fumetto e animazione (a due passi dal futuro Museo del Fumetto). Per la cultura e creatività si prevedono spazi multifunzionali, un auditorium/cinema da 510 metri quadri, coworking e una radio tv firmata Polimea, I partner, in questo senso, sono rappresentati da Conservatorio Boccherini, Accademia delle Belle arti di Carrara, Scuola di alti Studi Imt di Lucca, Jam Academy, 9 Muse, Fondazione Maimeri, Harmonic Innovation Group, Ems Sago, Mpl Communication. Polimea Lucca Srl si occuperebbe direttamente di mostre esperienziali negli spazi multifunzionali come, ad esempio, una mostra interattiva utilizzando l’intetlliugenza artificiale dedicata a Puccini.

All’ultimo piano all’interno del progetto è prevista la realizzazione di un rooftop: una terrazza panoramica dotata di punti di somministrazione flessibili, che consenta così l’attivazione di attività ricreative e di cocktail bar con allestimenti leggeri e reversibili.

Per l’accoglienza i partner del progetto sarebbero Soecoforma per i progetti di inclusione sociale, Ostello Bello per la ricettività, Multiverso per il coworking e Ristogest, già gestore dell’ostello di San Frediano e del food and beverage di Lucca Comics and Games per la ristorazione.

Da sottolineare anche l’idea di riqualificazione degli spazi aperti, in particolare corti e piazze. In un caso, mantenendo la fascia di rispetto di cinque metri dagli edifici esistenti, è prevista la realizzazione di un piccolo anfiteatro da destinare agli eventi. Prevista anche una riqualificazione dell’asse di collegamento con il parcheggio Carducci con la realizzazione di “un percorso ciclopedonale continuo e riconoscibile, accompagnato da una pensilina leggere, capace di offrire protezione dal sole e dalla pioggia e, allo stesso tempo, di rafforzare la percezione di un intnerario sicuro e confortevole”.

L’importo complessivo delle opere di recupero e rifunzionalizzazione è stato stimato in circa 20,8 milioni di euro, cui si aggiungono costi indiretti relativi alla sicurezza, agli imprevisti e alle spese tecnico per un investimento complessivo pari a 26 milioni di euro,

Il sistema di sviluppo e gestione del progetto prevede due soggetti distinti e interdipendenti. La società di gestione Polimea, che durante i lavori di riqualificazione fungerà da stazione appaltante e avrà come missione prioritaria “la produzione di valore ambientale, sociale, culturale ed economico, garantendo una remunerazione equa ai propri finanziatori”. La governance dell’impresa sociale prevede che la maggioranza delle quote e del cda restino sempre in mano a soggetti appartenenti alla comunità lucchese. Al momento l’assetto temporaneo prevede la partecipazione nel capitale di Ugo Giurlani (ex presidente di Polis) e Andrea Rapaccini (Music Innovation Hub), il consorzio Soecoforma e Harley&Dikkinson, in rappresentanza del mondo privato immobiliare.

Il veicolo di investimento (Spv di cartolarizzazione) verrà invece costruito per gestire a mercato la gran parte degli investimenti nel progetto Polimea, circa il 70 per cento, garantendo un rendimento del capitale investito intorno al 4,65 per cento. In questo senso è stato sviluppato un modello di cartolarizzazione immobiliare con il supporto di Zenith Group e i consulenti di Pwc per gestire i flussi tra Polimea e rendere liquido e negoziabile l’asset in concessione per gli investitori,

Nel complesso il sistema di finanziamento prevede 9 milioni di investimenti diretti dell’impresa sociale anche con il ricorso a risorse di bandi. 17 milioni arrivano dall’Spv di cartolarizzazione. Altre risorse arriveranno dall’accesso al conto termico del Gse, il cui accesso è previsto per i soli metri quadri serviti dagli impianti funzionanti delle due cabine a bassa pressione.

Nel progetto si prevedono anche i tempi di realizzazione: la piazza interna che confina con la manifattura nord potrebbe essere aperta “per usi temporanei”, in caso di via ai lavori in tempi brevi, già a fine 2027. Nel secondo semestre del 2029 saranno fionalizzati i lavori nella prima piazza. La manifattura sud sarà completata e funzionale a partire dal 2030.

“Il progetto sembra reggere il confronto con il mercato nell’ipotesi di remunerare sino a 26 milioni di investimenti – dicono da Polimea – garantendo ritorni stabili anche se certamente non attrattivi per investitori con logiche puramente finanziarie ed attese a breve termine”. Da considerare anche che nel piano finanziario, al momento, non è previsto il ricorso a contributi a fondo perduto da enti o fondazioni di origine bancaria.

Confermati, nel progetto i prerequisiti ritenuti essenziali e che, al momento, hanno portato al rigetto della manifestazione di interessa da parte del Comune, riguardanti in particolare l’utilizzo delle piazze, l’accesso da piazzale Verdi e la garanzia che la stecca di 6mila metri quadri venduta a privati preveda funzioni in sinergia e non in concorrenza con il progetto Polimea.