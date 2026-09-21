Nasce il nuovo comitato di San Cassiano a Vico: confronto aperto tra cittadini e amministrazione

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, vedrà la partecipazione dei rappresentanti dell’amministrazione comunale per affrontare insieme i temi di maggiore criticità che interessano da vicino la comunità locale. Tra le problematiche principali figura il ritardo nella connettività e la fibra ottica che non arriva: secondo le mappe ufficiali Agcom e Open Fiber, infatti, San Cassiano e le zone limitrofe dispongono solo della rete Fttc in rame e non della fibra ultraveloce Ftth. Nonostante gli investimenti privati avviati nel 2021 per il centro storico e le aree vicine, e a differenza di comuni limitrofi come Altopascio, Capannori e Porcari dove i lavori sono ormai quasi ultimati, nella frazione non è ancora stato aperto alcun cantiere, a fronte di un inizio previsto già per il 2024. A questo tema si aggiungono la scarsa e insufficiente illuminazione stradale in diverse zone della frazione, con gravi rischi per la sicurezza di chi transita a piedi o in auto, e la forte pericolosità della viabilità, in particolare lungo via delle Ville, spesso percorsa a velocità eccessive al pari di un autodromo, mettendo a repentaglio residenti, pedoni e soprattutto bambini. A questi nodi si aggiungono poi le carenze infrastrutturali storiche, come l’assenza di fognature o acquedotto in alcune aree del paese, una situazione che si trascina ormai da anni senza mai trovare una soluzione definitiva.