L'assemblea popolare|
Nasce il nuovo comitato di San Cassiano a Vico: confronto aperto tra cittadini e amministrazione
Tra le criticità la connettività veloce, la viabilità, la sicurezza e la rete idrica. Appuntamento venerdì 25 settembre) alle 21
Un’occasione d’incontro e confronto diretto per dare voce alle esigenze della frazione e gettare le basi per la costituzione del nuovo Comitato di San Cassiano a Vico. L’appuntamento con l’assemblea popolare è fissato per venerdì prossimo (25 settembre) alle 21, al Teatro delle opere parrocchiali in via Cecchetti 539.
L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, vedrà la partecipazione dei rappresentanti dell’amministrazione comunale per affrontare insieme i temi di maggiore criticità che interessano da vicino la comunità locale. Tra le problematiche principali figura il ritardo nella connettività e la fibra ottica che non arriva: secondo le mappe ufficiali Agcom e Open Fiber, infatti, San Cassiano e le zone limitrofe dispongono solo della rete Fttc in rame e non della fibra ultraveloce Ftth. Nonostante gli investimenti privati avviati nel 2021 per il centro storico e le aree vicine, e a differenza di comuni limitrofi come Altopascio, Capannori e Porcari dove i lavori sono ormai quasi ultimati, nella frazione non è ancora stato aperto alcun cantiere, a fronte di un inizio previsto già per il 2024. A questo tema si aggiungono la scarsa e insufficiente illuminazione stradale in diverse zone della frazione, con gravi rischi per la sicurezza di chi transita a piedi o in auto, e la forte pericolosità della viabilità, in particolare lungo via delle Ville, spesso percorsa a velocità eccessive al pari di un autodromo, mettendo a repentaglio residenti, pedoni e soprattutto bambini. A questi nodi si aggiungono poi le carenze infrastrutturali storiche, come l’assenza di fognature o acquedotto in alcune aree del paese, una situazione che si trascina ormai da anni senza mai trovare una soluzione definitiva.
L’obiettivo dell’assemblea non è soltanto quello di evidenziare le criticità del territorio, ma di avviare un percorso concreto di collaborazione con le istituzioni per definire impegni chiari e risposte certe per la comunità.