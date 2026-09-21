Poca gente alla Fiera di San Matteo, un rappresentante: “Prodotti troppo economici ci fanno perdere clientela”

“Il problema è una grossa criticità strutturale del settore ambulanti. E’ sempre più difficile fare questo lavoro: per alcuni cittadini siamo addirittura un disagio”

La tradizionale fiera di San Matteo a Borgo Giannotti e la Fiera del Bestiame al Foro Boario, che si tengono oggi (21 settembre), sono state da sempre tra gli appuntamenti più seguiti del Settembre Lucchese. Il lunedì non ha certamente favorito la partecipazione, tuttavia anche ieri (domenica 20 settembre), nonostante la folla, qualcosa non ha funzionato come al solito. Per capire perché abbiamo chiesto agli ambulanti presenti oggi.

“Il problema è una grossa criticità strutturale del settore ambulanti – spiega un rappresentante -. Trenta anni fa i banchi proponevano merce di valore più alto. Oggi la fascia dei commercianti propone prodotti molto ma molto economici, di conseguenza abbiamo perso il cliente medio alto. Le persone che vengono qui oggi cercano prodotti dai 5 ai 10 euro, ed è più difficile riuscire a vendere merce di più alta qualità”.

“Vendite online e centri commerciali, hanno sicuramente contribuito a questo disastro – prosegue l’ambulante -.Tempo fa non c’era questa concorrenza o ce n’era molto meno. Però io sono convinto che se i banchi fossero più qualificati le persone verrebbero volentieri a fare un’acquisto o una semplice passeggiata”.

Oggi che è lunedì e la maggior parte delle persone lavora, la zona della fiera è quasi deserta.