Sulle Mura e tra i comuni della Piana: giornata di sport con Lucca SportCity Day e Strade di Lucca Bike Day

“Cittadini di tutte le età – spiega il vicesindaco Fabio Barsanti – hanno avuto l’opportunità di chiedere informazioni, assistere alle esibizioni e provare direttamente numerose discipline, proprio all’inizio della stagione autunnale, che coincide con la ripresa dei corsi sportivi. È stato un pomeriggio dedicato alla diffusione della pratica sportiva, alla promozione di stili di vita sani, alla socializzazione e ai valori della cultura dello sport. Grande partecipazione anche nella mattinata per la prima edizione di Strade di Lucca Bike Day, la pedalata gratuita che ha visto la presenza di circa cento persone.

I partecipanti hanno percorso le strade e i paesaggi della Piana di Lucca attraversando i comuni di Montecarlo, Villa Basilica, Altopascio, Porcari e Capannori, per poi concludere l’itinerario con il giro delle Mura. Un sentito ringraziamento a tutte le associazioni e le realtà che hanno partecipato e all’Ufficio sport del Comune di Lucca che hanno reso possibile questa grande festa dello sport”.