Logo
Lucca SportCity Day
Strade di Lucca Bike Day
Lucca
Fabio Barsanti

in movimento

|
Dalla Città
/

Sulle Mura e tra i comuni della Piana: giornata di sport con Lucca SportCity Day e Strade di Lucca Bike Day

21 settembre 2026 | 15:14
Share0
di Redazione

Redazione

Ben 63 tra associazioni, palestre e enti di promozione si sono fatti conoscere dalle molte persone arrivate sulle Mura

Ben 63 tra associazioni, palestre e enti di promozione si sono fatti conoscere dalle molte persone arrivate sulle Mura di Lucca per il Lucca SportCity Day.  

“Cittadini di tutte le età – spiega il vicesindaco Fabio Barsanti – hanno avuto l’opportunità di chiedere informazioni, assistere alle esibizioni e provare direttamente numerose discipline, proprio all’inizio della stagione autunnale, che coincide con la ripresa dei corsi sportivi. È stato un pomeriggio dedicato alla diffusione della pratica sportiva, alla promozione di stili di vita sani, alla socializzazione e ai valori della cultura dello sport. Grande partecipazione anche nella mattinata per la prima edizione di Strade di Lucca Bike Day, la pedalata gratuita che ha visto la presenza di circa cento persone.

I partecipanti hanno percorso le strade e i paesaggi della Piana di Lucca attraversando i comuni di Montecarlo, Villa Basilica, Altopascio, Porcari e Capannori, per poi concludere l’itinerario con il giro delle Mura. Un sentito ringraziamento a tutte le associazioni e le realtà che hanno partecipato e all’Ufficio sport del Comune di Lucca che hanno reso possibile questa grande festa dello sport”.

Leggi Anche
<span style="color:var(--accent)">Video:</span> Sulle Mura e tra i comuni della Piana: giornata di sport con Lucca SportCity Day e Strade di Lucca Bike Day

Video: Sulle Mura e tra i comuni della Piana: giornata di sport con Lucca SportCity Day e Strade di Lucca Bike Day