Una chef lucchese ai campionati del mondo di cous cous in Sicilia
L’italo israeliana Tze’ela Rubinstein è alla terza partecipazione: fonde tradizione mediterranea, sperimentazione e sostenibilità
Una lucchese ai campionati del mondo di cous cous. Chef Tze’ela Rubinstein partirà nuovamente alla volta della siciliana San Vito Lo Capo dove, da giovedì 24 a sabato 26 settembre, sarà protagonista del Cous Cous World Championship che darà vita a un confronto tra professionisti in rappresentanza di paesi di tutto il mondo nella realizzazione di questa specialità. La manifestazione internazionale proporrà un confronto tra diverse culture, interpretazioni e tradizioni gastronomiche, unite dalla comune valorizzazione del cous cous come piatto capace di raccontare territori, contaminazioni e identità.
Chef Tze’ela è alla terza partecipazione ai campionati del mondo di cous cous, portando avanti una personale idea di cucina capace di fondere tradizione mediterranea, contaminazioni internazionali, sostenibilità e valorizzazione delle materie prime. La cuoca italo-israeliana vivrà questa nuova esperienza in squadra con la collega Shady Hasbun con cui preparerà una ricetta dal titolo Il gusto dell’altro con la doppia, originale, proposta dell’insalata di cous cous al cocomero con polpetta fritta di cous cous ripiena di carne speziata e salse.
“Questo piatto è un incontro: freschezza e calore, vegetale e speziato, Toscana e Medio Oriente – riporta la presentazione della ricetta – Due cous cous unici, capaci di brillare da soli, ma che nello stesso piatto trovano una perfetta armonia. Perché conoscere e accogliere il gusto dell’altro è il primo passo per scoprirsi vicini. Il piatto nasce dal dialogo delle nostre origini, passando dalla Toscana e rendendo omaggio alla Sicilia che ci ospita. È un gioco continuo di specchi, assonanze e contrasti”.
La competizione, inserita nella più ampia rassegna del Cous Cous Fest, sarà aperta alle 20,30 di mercoledì (23 settembre) dalla cerimonia dei popoli, poi dal giorno successivo scatteranno le prime gare a eliminazione diretta tra i paesi in gara per arrivare fino alla finalissima di sabato 26 settembre dove la giuria arriverà a decretare il nuovo campione del mondo.
La collaborazione tra Tze’ela Rubinstein e Shady Hasbun ambisce a creare un ideale connubio tra due diverse tipologie di cucina, mettendo al centro il confronto e la conoscenza reciproca attraverso il linguaggio universale della gastronomia. Questa filosofia rispecchia anche il percorso dello chef aretino che, da sempre, interpreta la cucina come occasione per scoprire nuovi sapori e saperi, avvicinarsi a culture diverse e trasformare ogni esperienza culinaria in un momento di condivisione. A San Vito Lo Capo, dunque, chef Tze’ela rinnoverà l’impegno a rappresentare una cucina capace di veicolare storie e di creare connessioni.