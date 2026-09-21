Via Brunero Paoli è la migliore residenza universitaria del 2026: un premio dal ministero

Era il 6 luglio 2023 quando veniva tagliato il nastro tricolore all’ingresso della nuova residenza universitaria della Scuola Imt Alti Studi in via Brunero Paoli. Nessuno poteva immaginare quale importante riconoscimento attendesse questa operazione realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in accordo con la Scuola. Proprio stamattina infatti (21 settembre) il consigliere della Fondazione Enrico Fontana, in rappresentanza del presidente Massimo Marsili, ha ricevuto a Milano, dalla ministra dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, il premio Romano Del Nord per la Miglior residenza universitaria del 2026.

“Questo riconoscimento – ha dichiarato il presidente Massimo Marsili – conferma la lungimiranza della scelta compiuta da Arturo Lattanzi, concretizzatasi nel mandato di Marcello Bertocchini, con la collaborazione decisiva di Franco Mungai e dei tecnici coinvolti. Le motivazioni del premio attestano lo spirito che ha mosso l’azione della Fondazione: ricucitura e rigenerazione del tessuto urbano; motore di riattivazione sociale e economica; chiarezza funzionale della destinazione in coerenza con l’aspirazione della città di essere un polo nazionale di alta formazione”.

Motivazioni che testimoniano come la commissione giudicante abbia saputo riconoscere nell’operazione la tappa di un percorso iniziato nel 2011 col restauro del complesso conventuale di San Francesco e sostanziato negli anni da una rinascita sociale, economica e culturale dell’area Est della città. La Fondazione ha infatti interpretato questi interventi nella duplice prospettiva di sostenere la crescita di Imt come realtà ormai insostituibile nel panorama dell’alta formazione e, contemporaneamente, proporre progettualità in grado di riqualificare e ridestinare immobili a funzioni che abbiano impatto concreto e tangibile a favore del bene comune. “In questo intervento, mi fa piacere ricordarlo, c’è anche il valore aggiunto – ha concluso il Presidente Marsili – di aver attratto sul territorio ulteriori risorse, a conferma dell’efficacia dell’effetto leva che le operazioni della Fondazione possono avere per moltiplicare le risorse.”

“Vi è grande soddisfazione – ha commentato il rettore della scuola Imt Lorenzo Casini – per questo prestigioso riconoscimento, che premia l’alta qualità della nuova residenza universitaria e la visione che ha guidato la realizzazione di questo edificio del Campus della Scuola Imt. Desidero ringraziare la Commissione per aver premiato questa residenza della Scuola e soprattutto la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il sostegno determinante che ha reso possibile questo intervento. La costante collaborazione tra la Fondazione e la Scuola Imt ha portato negli anni a realizzare un Campus sempre più accogliente, funzionale e pienamente integrato nella città: non solo un luogo in cui studiare e vivere, ma anche uno spazio capace di favorire la formazione, la ricerca, le relazioni e lo scambio con la comunità. La residenza di via Brunero Paoli rappresenta ed è stata una tappa essenziale di questo progetto e contribuisce in modo concreto alla capacità della Scuola Imt di attrarre giovani ricercatrici e ricercatori provenienti dall’Italia e dall’estero”.

Il premio

Il riconoscimento, istituito con apposito decreto del ministero dell’università e della ricerca, e realizzato in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e con la Fondazione Collegio delle università milanesi, viene attribuito ogni anno a una residenza universitaria beneficiaria di cofinanziamento ministeriale la cui realizzazione si sia distinta per la qualità nelle fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione.

Il premio è intitolato al professor Romano Del Nord, storico direttore del Centro Tesis, tra i promotori della legge 338/2000 Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e per circa 15 anni presidente della connessa commissione paritetica ministeriale.

Il campus

È una storia che arriva da lontano, precisamente da quando l’allora presidente Arturo Lattanzi, firmò l’atto di acquisto del complesso di San Francesco da Comune di Lucca. Era il 2011 e, poco dopo, sarebbe partito il grande cantiere in grado di regalare alla città un campus universitario d’avanguardia e una chiesa destinata a diventare polo culturale per tutto il territorio. Una strada proseguita anche col presidente Marcello Bertocchini e con l’inaugurazione della residenza universitaria di via Brunero Paoli nel 2023, compimento di un articolato progetto di riqualificazione iniziata nel 2018 con l’acquisto dell’ex convento dall’ente Provincia romana dei frati predicatori (domenicani) con sede in Roma.

La superficie complessiva del complesso è di oltre 3500 metri quadrati, per una superficie coperta di 1332 metri quadrati, oltre a un terreno di proprietà esclusiva di circa 2250 metri quadrati. La residenza può ospitare fino a 100 studenti in camere dotate di servizi suddivise in due piani, entrambi forniti di cucina comune e spazi condivisi. Al piano terra, oltre ad una reception in cui è stata adottata una soluzione architettonica ‘luminosa’ e di grande impatto, sono stati ricavate diverse aule studio.