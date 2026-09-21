Vivere il centro storico: “Lucca assiste a un imbarbarimento mai visto prima grazie alla giunta Pardini”

“A leggere i titoli delle rassegne stampa sembra che Lucca sia un paradiso, ma secondo noi non è così. Con l’avvento della giunta Pardini, secondo noi che ci viviamo, il centro storico assiste a un imbarbarimento mai visto prima. Impossibile fare l’elenco completo, perché ci vorrebbero tre pagine di giornale. Prendiamo giusto l’ultima iniziativa. Festa di fine estate. Una bella passerella mediatica per l’assessore che sembra essere il mecenate che fa divertire tutti a gratis. Peccato che in realtà la manifestazione costi e che la paghino tutti i cittadini attraverso le casse comunali. Tra l’altro è curioso che quest’anno non siamo riusciti a trovare l’impegno di spesa sull’albo pretorio. È colpa nostra che non siamo stati abbastanza bravi? O magari ha prevalso il detto: occhio non vede, cuore non duole?“. Lo afferma il comitato Vivere il centro storico.

“Prima dell’avvento del nuovo dirigente, le autorizzazioni in deroga prevedevano l’obbligo dell’automonitoraggio in continuo per tutta la durata dell’evento. Adesso – aggiunge – questa disposizione è stata eliminata e quindi, dopo il primo check, ecco che arriva il liberi tutti, con gravi disagi per le famiglie che abitano nei dintorni dell’evento che devono sopportare livelli acustici intollerabili e soprattutto incontrollati. Chiedere un monitoraggio acustico all’Arpat? Impossibile. Le disposizioni prevedono che debbano essere le amministrazioni a richiederlo. Purtroppo i cittadini chiedono al nuovo dirigente di richiedere all’Arpat il monitoraggio acustico, ma lui non lo fa e quindi le istanze dei cittadini restano disattese, con grave danno per gli stessi. Sarebbe interessante sapere che ne pensa il Sindaco visto che è il massimo garante della salute pubblica e il dirigente è un suo dipendente“.