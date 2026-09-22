Gruppo Attività e Associazione Sant’Angelo, un’estate di iniziative a vocazione sociale per il territorio

A un mese dalla conclusione dell’ultima festa estiva, il Gruppo Attività Sant’Angelo e l’Associazione Sant’Angelo tracciano un bilancio delle iniziative promosse sul territorio, ringraziando la cittadinanza per la grande partecipazione registrata negli ultimi mesi. Una presenza costante, quella delle due realtà, da sempre in prima linea nel sostegno alle realtà locali e nella realizzazione di progetti a spiccata vocazione sociale.

Il 2026 ha visto nascere un’importante sinergia con i Passerotti dell’oratorio di Sant’Anna, con i quali è stato avviato un percorso condiviso di collaborazione e crescita. Tra gli interventi di maggior rilievo portati a termine sul territorio figura inoltre la riqualificazione dell’oratorio di Santa Maria a Colle, dove i comitati sono intervenuti con l’acquisto di nuove attrezzature da basket, restituendo così alla comunità uno spazio di aggregazione sicuro, curato e rinnovato.

Nel percorso di apertura alle realtà del terzo settore si inserisce anche la consolidata vicinanza alla Misericordia di Lucca: da due anni a questa parte, nel mese di giugno, i comitati ospitano a titolo completamente gratuito la celebre Festa della Rovellina, mettendo a disposizione le proprie strutture affinché l’intero ricavato dell’evento possa essere destinato all’acquisto di un nuovo mezzo attrezzato.

A giugno è stato inoltre stretto un legame con l’associazione L’amore non conta i cromosomi. Il sodalizio ha promosso un progetto di inclusione pensato per consentire a un gruppo di ragazzi di trascorrere del tempo insieme e condividere momenti di socializzazione alla presenza di educatori e figure professionali, concretizzato anche attraverso l’organizzazione di una cena conviviale per sostenere l’iniziativa e favorire l’integrazione sul territorio.