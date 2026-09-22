Passeggiata storica ad Aquilea: un viaggio nel tempo per l’82esimo anniversario del Castellaccio

Un’occasione speciale per riscoprire la memoria storica del territorio e immergersi nei paesaggi locali: durante tutto il percorso, il gruppo di partecipanti sarà accompagnato da figuranti in abbigliamento, mezzi e attrezzature dell’epoca. (Scuderia Balestrero mezzi militari d’epoca) e da una guida locale che renderà partecipi i presenti delle bellezze naturali, della flora e fauna delle colline Lucchesi e degli eventi avvenuti 82 anni fa. L’appuntamento è inserito e sostenuto dal calendario Vivi Lucca 2026 del Comune di Lucca.