L'iniziativa|
Passeggiata storica ad Aquilea: un viaggio nel tempo per l’82esimo anniversario del Castellaccio
Durante tutto il percorso, il gruppo di partecipanti sarà accompagnato da figuranti in abbigliamento, mezzi e attrezzature dell’epoca
In occasione dell’82esimo anniversario della battaglia del Castellaccio di Aquilea, il Comitato paesano di Aquilea organizza per sabato (26 settembre), alle 15, una passeggiata storico-paesaggistica e culturale diretta al Castellaccio di Aquilea.
Un’occasione speciale per riscoprire la memoria storica del territorio e immergersi nei paesaggi locali: durante tutto il percorso, il gruppo di partecipanti sarà accompagnato da figuranti in abbigliamento, mezzi e attrezzature dell’epoca. (Scuderia Balestrero mezzi militari d’epoca) e da una guida locale che renderà partecipi i presenti delle bellezze naturali, della flora e fauna delle colline Lucchesi e degli eventi avvenuti 82 anni fa. L’appuntamento è inserito e sostenuto dal calendario Vivi Lucca 2026 del Comune di Lucca.
Il programma
Alle 15 il ritrovo sul piazzale della chiesa di Aquilea; alle 15,30, poi, l’inizio della passeggiata con sosta nei punti più caratteristici e panoramici. Alle 16 è previsto l’arrivo al Castellaccio con spiegazione dei cenni storici del luogo e alle 17 sarà il momento della sosta al monumento ai caduti di Aquilea con cerimonia dell’alzabandiera. Infine, alle 17,30 la merenda nello stand della Sagra della Zuppa.
La partecipazione all’evento è gratuita e la merenda finale è gentilmente offerta dal Comitato locale. Per permettere una migliore organizzazione della giornata, è consigliata la prenotazione telefonica. Contattare il Comitato paesano di Aquilea (via di Aquilea,3000) al seguente numero telefonico: 3492824472 (Stefano).