Performance, musica e danza: Lucca Effetto Cinema anima il centro storico

La città è pronta a diventare un palcoscenico a cielo aperto. Presentata questa mattina (22 settembre), nella sala degli specchi di palazzo Orsetti, la quattordicesima edizione di Lucca Effetto Cinema, l’evento diretto artisticamente da Irene Passaglia, affiancata da Riccardo Santabarbara, che sabato (26 settembre), a partire dalle 19, trasformerà ancora una volta il centro storico in un grande set cinematografico a cielo aperto. L’evento è realizzato dal Lucca Film Festival, in collaborazione con il Comune di Lucca e la Camera di Commercio Toscana nord-ovest, Lucca Effetto Cinema porta lo spettacolo fuori dallo schermo attraverso performance, teatro, danza, allestimenti, musica e nuove forme di partecipazione del pubblico.

L’appuntamento è stato reso noto da Paola Granucci, assessora al commercio del Comune di Lucca, da Beatrice Milianti, componente del cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Linda Bertelli, prorettrice alle politiche di genere e pari opportunità della Scuola Imt Alti Studi Lucca, Cristina Martelli, segretaria generale della Camera di Commercio Toscana nord-ovest, Samanta Cecchi, vicepresidente di Confcommercio Lucca e MassaCarrara, Simona Quilici, della Banca Generali Private wealth management, Nicola Borrelli, presidente del Lucca Film Festival, insieme agli organizzatori di Lucca Effetto Cinema. Con l’evento del 26 settembre, prende il via la 22esima edizione del Lucca Film Festival, in programma fino al 4 ottobre.

“L’incontro che la Scuola Imt propone in collaborazione con Lucca Effetto Cinema – sottolinea Linda Bertelli – parte da una domanda molto concreta: quale responsabilità abbiamo nell’uso pubblico delle parole, soprattutto quando lavoriamo nella ricerca, nell’informazione e, più in generale, per la cosa pubblica? Il cinema è un luogo particolarmente importante per porre questa domanda, perché non si limita a raccontare il mondo: contribuisce a costruire ciò che vediamo e il modo in cui lo interpretiamo. Non si tratta certamente di pensare di educare un pubblico dall’alto, ma di portare un contributo, insieme a iniziative come quella del Lucca Film Festival, per renderlo più libero e più attrezzato nel confronto con immagini, discorsi e informazioni“.

“Sostenere un’iniziativa come Lucca Effetto Cinema – evidenzia Cristina Martelli – significa credere in eventi capaci di unire l’offerta culturale al sostegno concreto per il tessuto economico. Con questo format la cultura esce dalle sale e anima il centro storico, trasformando vie e locali in luoghi di socialità capaci di attrarre visitatori e dare forza alla nostra rete commerciale”.

“Sono molto contenta di essere qui. L’evento – dice Beatrice Milianti – rappresenta una delle attività più significative dal punto di vista della promozione culturale per la città. Attività che si consolidate ma che sono pervase da un continuo rinnovamento”.

Partecipano all’appuntamento compagnie teatrali e di danza, performer singoli e associazioni amatoriali provenienti da tutta Italia, insieme a pubblici esercizi, negozi e hotel del centro storico, chiamati a collaborare con gli artisti o a sviluppare propri allestimenti. Le performance, della durata di 5-10 minuti e riproposte a intervalli regolari durante la serata, saranno distribuite attraverso aree tematiche dedicate ai diversi generi cinematografici: horror, thriller, animazione, musical, commedia, drammatico, film di guerra, fantascienza, fantasy e western. Una suddivisione che non rappresenta soltanto un criterio organizzativo, ma costruisce una vera e propria geografia cinematografica della città: spostandosi tra strade, piazze e locali, il pubblico potrà passare da un immaginario all’altro e costruire liberamente il proprio percorso. Teatro, danza, recitazione, musica e movimento diventano così strumenti differenti per reinterpretare il cinema, mentre gli esercizi pubblici entrano a loro volta nella narrazione attraverso scenografie, costumi e trasformazioni degli spazi.

Le novità

Tra le principali novità dell’edizione 2026 debutta il LEC Cosplay Movie Contest, realizzato in collaborazione con EveryNerd Italia aps e Acsi – Associazione Centri Sportivi Italiani. Il progetto porta per la prima volta il cosplay all’interno di Lucca Effetto Cinema, mantenendo però una precisa identità cinematografica: il contest è infatti dedicato esclusivamente a cosplay ispirati a un film o a una specifica versione cinematografica del personaggio. Il contest è aperto ai maggiorenni e ogni partecipante avrà fino a tre minuti per portare davanti alla giuria la propria interpretazione, facendo dialogare costume, presenza scenica e performance. Le iscrizioni si chiudono proprio il 22 settembre. La collaborazione vede il coinvolgimento di Fabrizio Di Santo, presidente di EveryNerd Italia, e di Giulia Pescini, responsabile eventi e spettacolo Acsi Lucca.

Tra le grandi novità di quest’anno anche il main event Post Credits – The story ends. The night begins, realizzato in collaborazione con la Scuola Imt Alti Studi Lucca. Post Credits nasce come naturale prosecuzione del percorso diffuso di Lucca Effetto Cinema: quando le performance iniziano a concludersi, la serata cambia ritmo e il pubblico converge in Piazza San Francesco. Alle 21,30 il talk Prendersi cura delle parole. Quinto potere, libertà di espressione e ricerca, vedrà intervenire Fabian Konopka ed Elena Miscischia, dottorandi della Scuola Imt Alti Studi Lucca, insieme a Chiara Nicoletti, giornalista e critica cinematografica. Un incontro che mette al centro il rapporto tra parole, ricerca, informazione, libertà di espressione e costruzione del dibattito pubblico. Dalle 22 Post Credits cambierà ancora linguaggio con il dj set dei Miscela, collettivo e concept club itinerante toscano dal sound elettronico ispirato all’estetica Y2K, capace di muoversi tra Uk Garage, HardGroove e Drum and Bass.

Le premiazioni

Le performance saranno valutate durante la serata del 26 settembre da una giuria di professionisti composta da esperti di cinema, teatro e rappresentanti istituzionali. Tra i riconoscimenti figurano il premio miglior performance, del valore di 500 euro, e il premio miglior scenografia, che saranno consegnati sabato 3 ottobre, nell’ambito delle premiazioni del Lucca Film Festival. Per i pubblici esercizi più originali negli allestimenti e nel coinvolgimento del pubblico è inoltre previsto un riconoscimento in stoviglie ecosostenibili, grazie al sostegno di Naturanda/Bartoli Spa. Il percorso di Lucca Effetto Cinema proseguirà poi il 4 dicembre al Teatro San Girolamo, con una serata speciale di premiazione, realizzata in collaborazione con il Teatro del Giglio Giacomo Puccini, ad ingresso gratuito. Le compagnie e i performer selezionati come finalisti torneranno in scena davanti al pubblico. Tra loro sarà presente anche la performance vincitrice del premio miglior performance del 26 settembre. Durante la serata saranno assegnati nuovi riconoscimenti, distinti da quelli della manifestazione di settembre, tra cui miglior attore ed attrice, miglior fedeltà cinematografica, miglior interazione con il pubblico e premio del pubblico, oltre a premi speciali pensati per valorizzare le caratteristiche specifiche delle performance finaliste.