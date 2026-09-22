L'appuntamento|
Sabato 3 ottobre i Donatori Fratres di San Filippo alla 42esima festa annuale
Dopo la messa in chiesa parrocchiale celebrata da don Lucio Malance la cena sociale alla Corte di Santa Maria a Colle
Sabato 3 ottobre il gruppo Donatori Fratres San Filippo festeggia la sua quarantaduesima festa annuale.
Il programma prevede il ritrovo alle 17,45 nella sede adiacente alla chiesa di San Filippo, alle 18,30 la messa celebrata nella chiesa parrocchiale dal parroco don Lucio Malanca con la corale del paese e dalle 20,15 la cena sociale al ristorante La Corte di Santa Maria a Colle in via dei Bollori. Per partecipare alla cena gratuita per i donatori attivi negli ultimi due anni, si può prenotare contattando telefonicamente i numeri 3470855553 o il 3534464845 anche via WhatsApp.
Il consiglio direttivo insediatosi nel 2025, invita tutti a partecipare alla preziosa occasione di incontro e rinnova l’appello a donare il sangue e diventare soci del proprio gruppo per festeggiare nel migliore dei modi i suoi primi 42 anni di vita. Il Gruppo Donatori Fratres San Filippo nell’ultimo anno ha visto aumentare la presenza di nuovi donatori di sangue, specialmente fra i più giovani con una bella partecipazione anche al gruppo.
Iniziative importanti da segnalare il primo torneo di ping pong a San Marco, il torneo di calcetto Fratres a Carraia con la presenza di diversi giovani giocatori, due AperiDonando a San Filippo dedicati ai più giovani ed alla donazione del sangue, gli 83 donatori attivi che stanno contribuendo al fabbisogno costante di sangue, la diffusione di messaggistica tramite i canali social con Facebook e Instagram aumentati notevolmente di follower, l’implementazione dell’AgenDona per le donazioni del sangue ed il calendario 2026 del gruppo realizzato grazie al contributo di sponsor locali.
Una volta alla settimana, in genere il lunedì dalle 18 alle 20 in inverno e dalle 21 alle 22,30 in estate, si tiene l’incontro del consiglio direttivo aperto anche ai donatori nella sede, per favorire chi si vuole mettere in contatto con l’associazione. Ricordiamo che fra le donazioni, un buon numero di nuovi e giovani donatori si impegnano costantemente a favore di questa pratica preziosa ed insostituibile.
La presidente Daniela Satin conta come sempre sul prezioso supporto della sua squadra del consiglio direttivo composto dai consiglieri Gregorio Andreini, Marco Frediani, Alba Cerasoli, Massimo Caturegli, Daniele Ammazzini e Simona Maria Bargiacchi. Per informazioni o per voler diventare donatori si può telefonare o scrivere via Whatsapp al 353.4464845, scrivere un’email indicando le proprie generalità a gruppoluccasfilippo@fratres.eu oppure mandare un messaggio alla pagina Facebook Gruppo Donatori Fratres San Filippo.