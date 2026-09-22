Sabato 3 ottobre i Donatori Fratres di San Filippo alla 42esima festa annuale

Il programma prevede il ritrovo alle 17,45 nella sede adiacente alla chiesa di San Filippo, alle 18,30 la messa celebrata nella chiesa parrocchiale dal parroco don Lucio Malanca con la corale del paese e dalle 20,15 la cena sociale al ristorante La Corte di Santa Maria a Colle in via dei Bollori . Per partecipare alla cena gratuita per i donatori attivi negli ultimi due anni, si può prenotare contattando telefonicamente i numeri 3470855553 o il 3534464845 anche via WhatsApp.

Il consiglio direttivo insediatosi nel 2025, invita tutti a partecipare alla preziosa occasione di incontro e rinnova l’appello a donare il sangue e diventare soci del proprio gruppo per festeggiare nel migliore dei modi i suoi primi 42 anni di vita. Il Gruppo Donatori Fratres San Filippo nell’ultimo anno ha visto aumentare la presenza di nuovi donatori di sangue, specialmente fra i più giovani con una bella partecipazione anche al gruppo.