Si montano i padiglioni di Lucca Comics & Games, il centro storico si trasforma in vista dei 60 anni della manifestazione

Rispetto all’anno scorso, quando le operazioni di montaggio dei padiglioni erano iniziate il 24 settembre, quest’anno sono state anticipate di qualche giorno. Infatti sono partite il 21 settembre, con alcuni padiglioni nelle zone meno trafficate della città. Per adesso le operazioni riguarderanno piazza della Caserma, piazzale San Donato, il parcheggio Carducci e piazza monsignor Arrigoni, oltre ad alcuni baluardi sulla passeggiata delle mura.