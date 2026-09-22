L'allestimento|
Si montano i padiglioni di Lucca Comics & Games, il centro storico si trasforma in vista dei 60 anni della manifestazione
Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni con la chiusura dell’ex Balilla da venerdì e l’allestimento in Anfiteatro e piazzale Arrigoni
Il centro storico di Lucca inizia la sua trasformazione per accogliere la manifestazione più attesa: Lucca Comics & Games, che quest’anno festeggia il traguardo storico della sessantesima edizione.
Rispetto all’anno scorso, quando le operazioni di montaggio dei padiglioni erano iniziate il 24 settembre, quest’anno sono state anticipate di qualche giorno. Infatti sono partite il 21 settembre, con alcuni padiglioni nelle zone meno trafficate della città. Per adesso le operazioni riguarderanno piazza della Caserma, piazzale San Donato, il parcheggio Carducci e piazza monsignor Arrigoni, oltre ad alcuni baluardi sulla passeggiata delle mura.
Da giovedì (24 settembre) i lavori inizieranno anche in piazza San Michele, per poi proseguire dal 25 con piazza Anfiteatro, piazza monsignor Arrigoni e la chiusura del Campo Balilla.
Lucca Comics & Games sta arrivando e quest’anno sarà una grande festa per i suoi sessant’anni.