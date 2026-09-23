L'opportunità|
A Pontetetto laboratorio aperto con la Conferenza zonale per l’istruzione della Piana
Domani (24 settembre), dalle 15 alle 18: è aperto a cittadini, famiglie, enti e associazioni del territorio
Prosegue il percorso partecipativo promosso dalla Conferenza zonale per l’istruzione della Piana di Lucca per costruire insieme un Patto educativo di comunità sul benessere educativo e digitale delle ragazze e dei ragazzi.
Domani (24 settembre), dalle 15 alle 18, al Centro Civico di Pontetetto, in via del Giardino a Lucca, si terrà un laboratorio aperto a tutti i cittadini interessati, alle famiglie, alle associazioni e agli enti del territorio, oltre che alle scuole.
Il patto educativo di comunità è un accordo tra scuole, Comuni, servizi sociosanitari, terzo settore e famiglie per collaborare in modo continuativo alla crescita e al benessere educativo e digitale delle nuove generazioni, mettendo in comune risorse, spazi e competenze. È uno strumento condiviso con cui l’intera comunità educante riconosce insieme le priorità su cui lavorare e si assume impegni comuni, un risultato che nessuno dei soggetti coinvolti può raggiungere da solo, e per il quale serve appunto la collaborazione di tutti.
L’appuntamento fa seguito ad un percorso di confronto e ascolto che la Conferenza Zonale ha portato avanti dal 2025 e che ha già portato alla costituzione di una rete di scuole. Il laboratorio del 24 settembre allarga il confronto alla comunità educante nel suo insieme. Attraverso un lavoro attivo e partecipato, i presenti potranno conoscere il percorso avviato, confrontarsi con chi ha già preso parte ai primi incontri e contribuire a individuare azioni e impegni concreti, da parte della scuola come del territorio, per il benessere dei più giovani. Gli esiti dell’incontro confluiranno nella proposta di Patto educativo di comunità che la Conferenza Zonale intende presentare nei prossimi mesi.
Per informazioni: confzonaleistruzione@comune.lucca.it.