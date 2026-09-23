A Pontetetto laboratorio aperto con la Conferenza zonale per l’istruzione della Piana

Il patto educativo di comunità è un accordo tra scuole, Comuni, servizi sociosanitari, terzo settore e famiglie per collaborare in modo continuativo alla crescita e al benessere educativo e digitale delle nuove generazioni, mettendo in comune risorse, spazi e competenze. È uno strumento condiviso con cui l’intera comunità educante riconosce insieme le priorità su cui lavorare e si assume impegni comuni, un risultato che nessuno dei soggetti coinvolti può raggiungere da solo, e per il quale serve appunto la collaborazione di tutti.