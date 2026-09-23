Il Comune di Lucca celebra i 25 anni di attività di ‘Parrucchieri Marco & Andrea’

Parrucchieri Marco & Andrea compie 25 di attività e il Comune di Lucca gli ha consegnato un riconoscimento. L’assessora al commercio e alle attività produttive, Paola Granucci , ha fatto visita questa mattina (23 settembre) all’attività di viale Carlo del Prete, consegnando a nome dell’amministrazione comunale lucchese un attestato per l’importante traguardo raggiunto.

Un momento che testimonia la vicinanza e l’attenzione dell’amministrazione comunale verso il tessuto economico e produttivo cittadino, valorizzando quelle attività che attraverso professionalità, continuità e capacità di rinnovarsi contribuiscono ogni giorno alla vitalità della città. “Venticinque anni di presenza – ha sottolineato l’assessora Granucci – rappresentano infatti non soltanto un importante risultato imprenditoriale, ma anche un legame consolidato con il territorio e con generazioni di clienti, costruito attraverso il lavoro quotidiano e la fiducia“.