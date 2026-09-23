L'intervento|
Montaggio padiglioni Comics, Lucca Crea: “I tempi non si sono allungati: si parte 37 giorni prima dell’evento”
La società che organizza l’evento: “Le tempistiche si sono anzi ulteriormente ridotte in alcune piazze del centro storico”
“Non corrisponde a vero che i tempi di montaggio e smontaggio delle strutture di Lucca Comics & Games si sono allungati. Anzi”. A dirlo è in una nota ufficiale Lucca Crea.
“Negli ultimi anni il festival ha accompagnato la crescita della città e del settore, evolvendo per rispondere alle esigenze del territorio e a quelle di una manifestazione di rilevanza internazionale – spiegano della società in houde – L’espansione ha permesso di armonizzare la distribuzione degli spazi, superando la concentrazione che si era creata nell’area sud-est, e ha comportato esigenze tecniche e logistiche più complesse, legate anche alla presenza di partner di livello mondiale, che ogni anno rinnovano la loro fiducia nella manifestazione. Nonostante questa crescita e grazie a una programmazione da sempre condivisa con l’amministrazione comunale, si sono mantenuti i tempi di montaggio e smontaggio di 15 anni fa: i lavori iniziano ancora 37 giorni prima della manifestazione. Negli ultimi due anni, anzi, le tempistiche si sono ulteriormente ridotte in alcune piazze del centro storico, con interventi posticipati di circa due settimane per una sempre maggior attenzione alle necessità dei residenti e delle attività produttive, e inoltre le aree coinvolte nella prima settimana sono scese da 9 a 5, mentre quelle della seconda da 6 a 3”.
“Un risultato – conclude Lucca Crea – frutto della collaborazione tra Lucca Crea e gli uffici comunali, che vuole conciliare la crescita della manifestazione con la riduzione dell’impatto sulla vita quotidiana della città, un equilibrio che si rinnova ogni anno insieme alla comunità”.