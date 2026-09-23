Montaggio padiglioni Comics, Lucca Crea: “I tempi non si sono allungati: si parte 37 giorni prima dell’evento”

“Negli ultimi anni il festival ha accompagnato la crescita della città e del settore, evolvendo per rispondere alle esigenze del territorio e a quelle di una manifestazione di rilevanza internazionale – spiegano della società in houde – L’espansione ha permesso di armonizzare la distribuzione degli spazi, superando la concentrazione che si era creata nell’area sud-est, e ha comportato esigenze tecniche e logistiche più complesse, legate anche alla presenza di partner di livello mondiale, che ogni anno rinnovano la loro fiducia nella manifestazione. Nonostante questa crescita e grazie a una programmazione da sempre condivisa con l’amministrazione comunale, si sono mantenuti i tempi di montaggio e smontaggio di 15 anni fa: i lavori iniziano ancora 37 giorni prima della manifestazione. Negli ultimi due anni, anzi, le tempistiche si sono ulteriormente ridotte in alcune piazze del centro storico, con interventi posticipati di circa due settimane per una sempre maggior attenzione alle necessità dei residenti e delle attività produttive, e inoltre le aree coinvolte nella prima settimana sono scese da 9 a 5, mentre quelle della seconda da 6 a 3”.