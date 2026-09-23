Organismi territoriali di partecipazione, il Difensore civico sollecita una risposta del Comune

Una petizione rimasta senza risposta per oltre cinque mesi ( leggi ) e ora l’intervento del Difensore civico della Toscana, che chiede al Comune di Lucca di chiarire lo stato della procedura. A darne notizia è il Comitato per l’istituzione degli organismi territoriali di partecipazione , promotore della richiesta depositata il 16 aprile scorso per dare attuazione agli strumenti previsti dallo Statuto comunale.

“Il Difensore civico della Regione Toscana, con una comunicazione trasmessa al Comune di Lucca in data 21 settembre , ha chiesto all’amministrazione comunale di fornire un riscontro sullo stato della procedura relativa alla petizione presentata il 16 aprile scorso dal Comitato per l’istituzione degli organismi territoriali di partecipazione. La richiesta di intervento – spiega il Comitato – era stata presentata da noi a fronte del mancato riscontro alla petizione, con la quale veniva sollecitata l’attuazione dell’articolo 17 dello Statuto comunale di Lucca , relativo agli Organismi territoriali di partecipazione”.

“Nella comunicazione, il Difensore civico richiama espressamente l’articolo 10 dello Statuto comunale. In particolare, il comma 4 stabilisce che l’esame delle petizioni debba concludersi entro 45 giorni dalla presentazione , con l’adozione, entro lo stesso termine, di una determinazione da comunicare agli interessati in forma scritta, il Difensore civico ha quindi invitato il Comune di Lucca a fornire ai richiedenti un riscontro informativo sull’attuale stato della procedura . Accogliamo con riconoscenza l’intervento del Difensore civico regionale perché riteniamo fondamentale che una petizione sottoscritta e presentata dai cittadini riceva un riscontro nei tempi e nelle forme previste dallo Statuto comunale. La nostra richiesta non riguarda soltanto una singola iniziativa, ma il riconoscimento concreto degli strumenti di partecipazione previsti dallo stesso Statuto”.

“È deplorevole aver dovuto ricorrere al Difensore civico regionale per ottenere un semplice e dovuto atto di trasparenza. Il rispetto delle regole, dello Statuto comunale e dei diritti di partecipazione dei cittadini è alla base della democrazia cittadina. Auspichiamo che questo sollecito formale – conclude il Comitato – spinga finalmente il Comune e le commissioni consiliari a uscire dal silenzio e a prendere una posizione chiara sull’istituzione degli organismi di partecipazione territoriali”.