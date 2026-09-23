Tornano a Villa Bottini gli Stati generali del turismo: appuntamento martedì 10 novembre

Tornano gli Stati generali del turismo del Comune di Lucca. La terza edizione dell’appuntamento dedicato all’analisi, al confronto e alla programmazione sul futuro del settore turistico cittadino si terrà martedì 10 novembre a Villa Bottini.

L’amministrazione comunale conferma così un’iniziativa che, nelle prime due edizioni, ha fatto registrare una partecipazione e un interesse crescenti, coinvolgendo operatori del settore, istituzioni, esperti e cittadini. Un percorso che prosegue con l’obiettivo di mettere a confronto esperienze e competenze diverse e costruire, insieme agli attori del territorio, strategie capaci di rafforzare ulteriormente il sistema turistico lucchese.

Al centro della nuova edizione ci sarà ancora una volta il monitoraggio costante delle tendenze, dei dati e dei principali indicatori turistici, strumento fondamentale per comprendere l’evoluzione dei flussi, le caratteristiche della domanda e le nuove esigenze dei visitatori. Un’attività portata avanti con continuità dall’amministrazione, con l’obiettivo di orientare le scelte e migliorare progressivamente la qualità dell’offerta, dei servizi e dell’esperienza complessiva della destinazione Lucca.

Gli Stati Generali rappresenteranno quindi un nuovo momento di analisi e confronto sul percorso intrapreso dalla città, partendo anche dai temi affrontati nelle precedenti edizioni: dalla crescita della permanenza media alla destagionalizzazione dei flussi, dalla promozione e dal posizionamento del brand territoriale alla presenza sui mercati nazionali e internazionali, fino agli strumenti digitali, alla formazione, alla Lucca Visit Card e alla necessità di rendere sempre più efficiente, qualificato e integrato il sistema dell’accoglienza.

La seconda edizione, svoltasi nell’ottobre 2025 all’auditorium San Romano, aveva fatto registrare il raddoppio della partecipazione rispetto al primo appuntamento, confermando la volontà degli operatori e del territorio di essere parte attiva di un percorso condiviso. Tra i dati analizzati era emersa in particolare la crescita della permanenza media dei visitatori nella Piana di Lucca, arrivata a tre notti nei primi otto mesi del 2025, rispetto alle 2,8 dell’anno precedente.

“Gli Stati Generali sono diventati un appuntamento importante per tutto il sistema turistico lucchese – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini –. Vogliamo continuare a osservare e analizzare con attenzione i dati, ascoltare gli operatori e confrontarci con esperti e professionisti, perché l’obiettivo di miglioramento costante della qualità dell’offerta e dei servizi, si raggiunge soprattutto tramite l’ascolto di chi la città la vive ogni giorno. Dopo la grande partecipazione delle prime due edizioni, il 10 novembre torneremo a riunirci per fare il punto sul lavoro svolto e guardare insieme alle prossime sfide”