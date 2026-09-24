Abusivismo tra le guide turistiche, insorge l’associazione Gti: “Perché a Lucca non si controlla?”

“Oltre a sentirci prese in giro, ci sentiamo anche completamente sole”. È la denuncia di Giada Paolini, membro del direttivo nazionale e referente per la Toscana di Gti – Guide turistiche italiane, che interviene sul contrasto all’abusivismo a Lucca dopo l’annuncio della terza edizione degli stati generali del turismo, in programma il 10 novembre. Paolini parla esclusivamente a nome di Gti, non delle altre associazioni o realtà professionali del territorio.

“Le guide che rappresento continuano a mandarmi segnalazioni e ad esprimere il loro sconforto. Nel 2023, dopo quasi dieci anni di attesa, è arrivata la legge 190, che ha regolamentato a livello nazionale la professione di guida turistica. Uno degli effetti più attesi della nuova normativa era proprio il contrasto all’abusivismo, oggi più facilmente identificabile e sanzionabile. Firenze, Siena e Pisa hanno avviato controlli e sanzionato chi esercita abusivamente la professione. A Lucca, invece, tutto tace, nonostante il problema – dice Paolini – sia stato segnalato più volte dalle guide e dalle associazioni di categoria dalla fine del 2023 a oggi”.

Paolini ripercorre anche il confronto avvenuto lo scorso anno con gli organi competenti: “Nel novembre 2025, dopo alcune difficoltà, le realtà professionali e le associazioni di categoria del territorio erano riuscite a incontrare gli organi competenti. Un incontro che era sembrato costruttivo sul momento, ma che, ad oggi, non sembra essersi tradotto in un’attività di controllo concreta e continuativa. Durante le campagne elettorali si cerca spesso l’appoggio delle guide turistiche, definite il ‘volto della città’. Ed effettivamente è così: siamo molto spesso il primo contatto che un turista ha con Lucca. Tutelare la nostra professione significa quindi tutelare anche l’immagine della città e la qualità dell’accoglienza”.

“Come per ogni professione, non ci si improvvisa. La normativa prevede un esame nazionale di abilitazione e l’iscrizione nell’Elenco nazionale delle guide turistiche (Engt). Una guida professionista non porta con sé soltanto anni di studio e formazione, ma anche competenze nella gestione dei gruppi, nel rispetto dei luoghi e della cittadinanza e nella corretta fruizione degli spazi della città”.

La referente di Gti richiama quindi gli strumenti di verifica e le sanzioni previste: “Oggi verificare chi è in regola non è affatto complicato. L’articolo 11 della legge 190/2023 prevede che la guida turistica esponga in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento. In pochi minuti è quindi possibile verificare sia la presenza del tesserino personale di riconoscimento, sia scannerizzare il Qr code che rimanda all’Elenco nazionale”.

“E le sanzioni – prosegue Paolini – sono precise: la mancata esposizione del tesserino comporta una multa da 500 a 1500 euro, mentre chi esercita abusivamente la professione, senza essere iscritto nell’Elenco nazionale, è soggetto a una sanzione amministrativa da 3mila a 12mila euro. L’articolo 12, comma 9, stabilisce inoltre che è il Comune nel cui territorio viene commessa la violazione l’autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative”.