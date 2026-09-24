Cinque alberi pericolosi da abbattere: firmata un’ordinanza urgente

Cinque alberi pericolosi saranno abbattuti a Lucca: due pioppi in via della Scogliera e tre platani sulla cortina delle Mura urbane, nel tratto compreso fra i baluardi Santa Maria e San Paolino. È stata firmata oggi (24 settembre) l’ordinanza che dispone l’intervento urgente, sulla base delle perizie dei dottori forestali Demi e Cappelletti e delle direttive del Servizio fitosanitario della Regione Toscana.