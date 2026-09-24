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Cinque alberi pericolosi da abbattere: firmata un’ordinanza urgente
Interventi anche sulle Mura di Lucca: tre platani sono stati colpiti dal cancro colorato
Cinque alberi pericolosi saranno abbattuti a Lucca: due pioppi in via della Scogliera e tre platani sulla cortina delle Mura urbane, nel tratto compreso fra i baluardi Santa Maria e San Paolino. È stata firmata oggi (24 settembre) l’ordinanza che dispone l’intervento urgente, sulla base delle perizie dei dottori forestali Demi e Cappelletti e delle direttive del Servizio fitosanitario della Regione Toscana.
I due pioppi di via della Scogliera presentano un forte stato di deperimento e hanno già perso tutte le foglie. Sono invece quasi completamente secchi i tre platani delle Mura, colpiti dal cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata). Le condizioni delle cinque piante hanno reso necessario disporne l’abbattimento urgente.