Emergenza peste suina africana: vertice a Palazzo Ducale per coordinare gli interventi sul territorio

Il presidente Pierucci: “Un problema che impatta sull’economia e su chi vive i nostri boschi, dal trekking ai funghi. Faremo sistema per dare supporto a tutti i comuni”

Un’azione corale e coordinata per fare fronte comune contro l’avanzata della peste suina africana (Psa). Si è tenuto questa mattina (24 settembre) nella Sala di Rappresentanza di Palazzo Ducale, un vertice strategico promosso dalla Provincia di Lucca per fare il punto sulla situazione e stabilire una linea d’azione condivisa tra comuni, istituzioni ambientali, forze dell’ordine e associazioni di categoria del territorio.

Annunciato alcune settimane fa dal presidente Pierucci, il vertice ha visto la partecipazione di numerosi sindaci e assessori dell’intera provincia – sia presenti a Palazzo Ducale sia collegati da remoto. In Sala di Rappresentanza c’erano, tra gli altri, il consigliere provinciale con delega all’ambiente, Pietro Onesti, il comandante della Polizia Provinciale, Saverio Polifroni, e i rappresentanti delle associazioni di categoria che si sono confrontati con il Commissario regionale Giorgio Briganti, il responsabile del Gruppo operativo territoriale (Got) della Regione Toscana, Alessio Capecci e il referente Asl del Got per la provincia di Lucca, nonché responsabile della sanità pubblica veterinaria dell’Asl Toscana nord ovest, Stefano Giurlani.

“Il problema della peste suina africana non va ad impattare solo sull’economia del territorio – ha esordito il presidente della Provincia, Marcello Pierucci –, ma anche sull’ambito sociale, in quanto coinvolge tutti coloro che ‘vivono’ il bosco: da chi fa trekking a chi cerca funghi, da chi pratica il biking a chi vi alleva le api. Per questo la lotta a questa epidemia deve essere il più efficace possibile e, perché lo sia, la Provincia ha convocato l’incontro di stamani per dare vita a un coordinamento provinciale nel quale credo fortemente che permetta a comuni e stakeholder di muoversi tutti nella stessa direzione e nello stesso modo”.

“Gli obiettivi che ci siamo prefissati – ha spiegato Pierucci – sono sostanzialmente due: da una parte una maggiore conoscenza della peste suina, che si è da poco affacciata sul nostro territorio e, al tempo stesso, rendere operativo il coordinamento tra tutti gli enti, in modo da poter mettere in piedi azioni efficaci che portino a un reale contenimento della Psa”.

Il commissario regionale Briganti ha sottolineato come il problema sia molto complesso, anche perché va a toccare interessi economici importanti per il territorio. “Abbiamo realizzato una capillare campagna informativa, anche attraverso cartelli nei boschi e nei posti sensibili, dove, attraverso qrcode si può accedere a tutte le informazioni su un corretto comportamento per non diffondere la peste suina” – ha detto, spiegando che il virus della Psa sopravvive all’animale anche 9-10 mesi, aspetto che rende fondamentale il recupero delle carcasse degli animali deceduti.

“È bene che sia chiaro – ha spiegato, invece, Capecci – che la peste suina colpisce esclusivamente i suinidi e non le altre specie animali, ma soprattutto non costituisce alcun pericolo per l’uomo. Diverso, invece, è il discorso legato alla sua diffusione che si ha anche semplicemente con le scarpe, le ruote dell’auto o della moto o della bici, ampliando così a dismisura l’impatto territoriale. Per questo sono necessarie alcune precauzioni che sono perfettamente spiegate nelle informazioni fornite dalla Regione Toscana”.

Tale materiale informativo è reperibile anche sul sito della Provincia.

È stata sottolineata, inoltre, l’importanza della polizia provinciale nella gestione di questa emergenza, così come sindaci e assessori dei vari comuni del territorio hanno fatto domande relative al proprio territorio e alle azioni che possono essere messe in atto per arginare il problema.

Il responsabile Asl, Giurlani, ha invece informato che oggi sono attivi tre focolai in provincia: uno a Vagli e due a Fabbriche di Vallico e di come i mesi estivi abbiano comportato un rallentamento della diffusione della Psa nella nostra provincia, come altrove, proprio per le caratteristiche di questo virus che si indebolisce con il caldo. “Adesso – ha detto – ci aspettiamo comunque una ripresa della sua diffusione e stiamo lavorando affinché il fenomeno sia quanto più possibile limitato”.