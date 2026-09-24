Palestra Bacchettoni, assegnati gli spazi a ginnastica ritmica, pallavolo e Imt

Cinque società sportive e la Scuola Imt utilizzeranno la palestra Bacchettoni negli orari extrascolastici per la stagione 2026-2027. Lo ha deciso questa mattina la giunta comunale di Lucca, assegnando gli spazi ad Asd Ginnastica Ritmica Albachiara, Ritmica Girasole, Asd Ginnastica Ritmica Lucca, Pantera Volley, Libertas Ponte a Moriano e Scuola Imt.

La decisione definisce la programmazione di un impianto riqualificato con interventi di restauro finanziati con quasi 7,3 milioni di euro, di cui 1,6 milioni provenienti dal Pnrr. Nelle prossime settimane saranno assegnate anche le due palestre interne alla struttura.

“L’assegnazione degli spazi della Bacchettoni è il risultato di un percorso complesso e articolato e di numerose riunioni con i molti candidati nelle quali abbiamo messo a confronto le esigenze delle diverse società sportive – dichiara il vicesindaco e assessore allo sport, Fabio Barsanti – Abbiamo cercato di valutare ogni richiesta nel suo complesso, considerando non soltanto le ore domandate, ma anche le caratteristiche delle singole discipline, le necessità tecniche, gli spazi già a disposizione delle società e le peculiarità della palestra. L’obiettivo è stato individuare il miglior utilizzo possibile di una struttura importante e appena riqualificata, cercando allo stesso tempo di favorire la presenza e l’attività del maggior numero possibile di associazioni. Non si tratta quindi di una scelta costruita attorno a una singola realtà, ma di un equilibrio tra esigenze differenti, raggiunto attraverso l’ascolto, il confronto e sulla base di criteri chiari”.

Nella valutazione delle domande arrivate all’Ufficio edilizia sportiva sono stati considerati gli orari richiesti, le necessità delle singole discipline e gli altri spazi già a disposizione dei candidati. Particolare attenzione è stata riservata alle attività agonistiche che richiedono condizioni specifiche di altezza utile, spazio libero e sicurezza: da qui la scelta di privilegiare la ginnastica ritmica, presente a Lucca con tre società, e la pallavolo di serie D femminile e maschile, rappresentata da due realtà del territorio.