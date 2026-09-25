In Cappella Guinigi il convegno sul welfare culturale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

La cultura è identità, creatività, ricerca e agente di sviluppo e innovazione. Ha anche un riconosciuto ruolo nella promozione del welfare e della cura. Questo concetto è al centro del convegno Bella lì, la cultura che cura, in programma lunedì (28 settembre) dalle 10 alle 13 nella Cappella Guinigi del complesso di San Francesco a Lucca e organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con la collaborazione della Fondazione per la Coesione Sociale, il suo ente strumentale. Sostengono il convegno anche l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e la Regione Toscana.

Obiettivo del convegno la restituzione dei primi risultati di un percorso iniziato nel 2023 dalla Fondazione Cassa di Risparmio con un programma che ha trovato concretezza nell’omonimo bando Bella lì. La cultura che cura, pensato per supportare azioni innovative di welfare culturale e prescrizione sociale nelle Zone distretto Piana di Lucca e Valle del Serchio e, dal 2026, anche nella Zona distretto Versilia.

Questa progettualità, che consolida ed estende il sistema di iniziative di welfare culturale sul territorio della Provincia di Lucca, è stata tra l’altro inserita da Acri (Associazione di fondazioni e di casse di risparmio) e da Assifero (Associazione italiana fondazioni ed enti filantropici) tra i 150 in tutta Italia raccontati nella campagna Chi ben comincia. La comunità che previene, promossa per la Giornata europea delle Fondazioni che si celebra l’1 ottobre. Una giornata dedicata nel 2026 a progetti che ogni giorno rafforzano i legami sociali e la coesione, con l’obiettivo di intervenire prima che i problemi diventino emergenza contrastando isolamento e solitudine.

Durante il convegno sarà firmata dalla Direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione, dalle Fondazioni e dalle zone distretto dell’Azienda Usl una lettera di intenti per la promozione e la realizzazione di iniziative di welfare culturale e di prescrizione sociale nel territorio della Provincia. La Regione Toscana ha riportato come buona pratica di riferimento il progetto nella provincia di Lucca nella delibera 943 del 27 luglio 2026, che ha approvato le linee di indirizzo per l’implementazione della prescrizione sociale. Il 28 settembre sarà anche presentata e diffusa la pubblicazione Bella lì. Una lettura partecipata della sperimentazione lucchese di welfare culturale e prescrizione sociale che racconta le azioni e i risultati del programma di welfare culturale.

Ad aprire il convegno – con i saluti istituzionali – saranno il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili e la presidente della Fondazione per la coesione sociale Lucia Corrieri Puliti; introdurrà i lavori la direttrice della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Maria Teresa Perelli. La prima sessione Il percorso di Bella lì: storia, caratteristiche e evoluzione dell’esperienza di welfare culturale e prescrizione sociale nella Provincia di Lucca sarà introdotta e coordinata da Valeria Nanni della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e ospiterà gli interventi di Martina Francesconi (Fondazione per la coesione sociale), Silvia Barsi (Cooperativa Odissea), Michela Innocenti (Il Circo e la Luna), Gaia Querci (Crea cooperativa sociale) e Gioiella Galli (Zona Distretto Versilia).