Museo del Risorgimento, intesa sulla valorizzazione: ora si lavora al piano pluriennale

La Regione affiancherà gli uffici provinciali. Pierucci punta sulla continuità delle aperture e sulla prossima convenzione con Università e Domus Mazziniana di Pisa

Garantire aperture continuative, ottenere il riconoscimento di Museo di rilevanza regionale e costruire un progetto di valorizzazione che coinvolga scuole, università e istituzioni culturali. Sono gli obiettivi per il Museo del Risorgimento di Lucca emersi dal confronto di ieri pomeriggio (24 settembre) a Palazzo Ducale tra Regione, Provincia, Comune e Ufficio scolastico territoriale. La struttura, che custodisce la propria collezione nelle sale al piano terra del palazzo, al momento è visitabile su prenotazione.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia Marcello Pierucci, gli assessori del Comune di Lucca Mia Pisano e Moreno Bruni, dirigenti e funzionari dei due enti, il consigliere Alessio Spinelli, delegato del presidente della Regione Eugenio Giani, e Claudio Oliva dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara.

Il confronto ha delineato un percorso condiviso, con interventi a breve termine e una programmazione di più ampio respiro. La Provincia auspica, in particolare, un sostegno della Regione Toscana sul fronte dei finanziamenti e della comunicazione, per rendere il museo più attrattivo.

Pierucci, che continua a seguire personalmente la questione, ha ricordato le numerose attività realizzate negli anni, nonostante le difficoltà, grazie anche al contributo dei volontari. Il presidente ha ribadito la volontà della Provincia di promuovere la collezione, i materiali e i cimeli custoditi nel museo attraverso iniziative specifiche, cercando al tempo stesso di assicurare continuità alle aperture.

La prospettiva è quella di ripartire con un progetto di valorizzazione di almeno due o tre anni, coinvolgendo sempre di più nelle iniziative la Domus Mazziniana di Pisa, l’Università di Pisa, le fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

La Regione Toscana si è resa disponibile ad affiancare gli uffici provinciali nella preparazione di un piano di gestione pluriennale che affronti anche la comunicazione, l’organizzazione degli spazi e la necessità di esporre una parte rilevante dei reperti. Il Comune di Lucca, riconoscendo l’importanza del museo per la cittadinanza, ha espresso la propria disponibilità a collaborare alle iniziative di valorizzazione e a valutare azioni congiunte con la Provincia in ambito museale.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alle scuole del territorio, con un programma che avvicini gli studenti alla storia e alle radici della comunità. Su questo fronte la Provincia potrà contare sul sostegno dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, il cui impegno è stato sottolineato durante l’incontro.

Tra gli obiettivi figura anche il riconoscimento del Museo del Risorgimento come Museo di rilevanza regionale, per accedere a fondi specifici destinati al funzionamento della struttura, a nuovi allestimenti e a una maggiore fruibilità.

Fra i progetti citati c’è la realizzazione di una nuova sala immersiva Anita Garibaldi, dedicata alle visite con visori per la realtà virtuale e aumentata, attraverso i quali conoscere la storia e le figure di Anita e Giuseppe Garibaldi.