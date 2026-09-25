‘Quando il lutto entra in classe’: la Croce Verde di Lucca organizza un incontro dedicato con gli insegnanti

La Croce Verde di Lucca organizza un incontro dal titolo Quando il lutto entra in classe, dedicato agli insegnanti sul tema del lutto a scuola, il 7 ottobre, alle 16,30, presso la sede centrale dell’associazione, in viale Castracani 468/D. È richiesta un’iscrizione obbligatoria gratuita entro giovedì 1 ottobre.

L’obiettivo sarà quello di offrire alla comunità scolastica occasioni di riflessione e strumenti concreti per affrontare e gestire l’esperienza della perdita e del lutto tra i banchi di scuola.

L’incontro, promosso in collaborazione con l’Ust Lucca e con il patrocinio del Comune di Lucca e del Centro studi e ricerche professor Guglielmo Lippi Francesconi, si rivolge nello specifico ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

L’evento vedrà l’introduzione dello psichiatra e psicoterapeuta Enrico Marchi. A seguire, gli interventi tecnici saranno affidati alla psicologa e psicoterapeuta Irene Eleonora Mosca e alla psicologa Elena Lombardi, che forniranno spunti teorici e strategie metodologiche utili a supportare alunni e classi nei momenti di particolare dolore emotivo.