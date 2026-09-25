Rifiutarono di collaborare con i nazifascisti dopo l’8 settembre: Lucca onora cinque cittadini deportati

Cinque Medaglie d’onore per ricordare altrettante storie di deportazione e di rifiuto del nazifascismo. Questa mattina (25 settembre), nella Galleria delle Statue di Palazzo Ducale, la prefetta di Lucca Cristina Favilli ha consegnato le onorificenze conferite dal presidente della Repubblica alla memoria di Bruno Micheli, Endro Pedrigi, Lorenzo Pinelli, Mario Rocchiccioli e Attilio Sanfilippo.

La cerimonia si è svolta nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata nazionale degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale, istituita con la legge numero 6 del 13 gennaio 2025.

Accanto ai familiari dei cinque cittadini ricordati erano presenti Vittorio Salotti, delegato del presidente del Consiglio regionale della Toscana, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, il presidente del Consiglio comunale di Lucca Enrico Torrini e il presidente del Tribunale di Lucca Gerardo Boragine. Hanno partecipato anche i sindaci e i rappresentanti dei Comuni di provenienza degli insigniti, le autorità civili, militari e religiose della provincia e il presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Lucca.

Nel suo intervento, Favilli ha ricordato il significato delle Medaglie d’onore: riconoscere il sacrificio dei militari e dei civili italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, rifiutarono di aderire alle richieste delle forze armate naziste e della Repubblica sociale italiana e furono deportati e internati nei campi di concentramento nazisti.