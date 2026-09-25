Uil Fpl: “Aumento della richiesta di assistenza familiare, fondamentale tutelare il lavoro”

Per Bindocci e Priolini da favorire rapporti di lavoro regolari, formazione e condizioni dignitose. Il sindacato offre il proprio sportello

“La crescita del 25 per cento della richiesta di assistenza familiare in cinque anni, conferma quanto il tema della non autosufficienza sia diventato centrale per moltissime famiglie del nostro territorio”. Lo dichiarano Massimiliano Bindocci, Coordinatore Uil Lucca e Versilia, e Giuseppe Priolini, responsabile dell’ufficio vertenze e dello sportello badanti Uil Lucca e Versilia.

L’aumento delle persone anziane e il cambiamento della struttura delle famiglie rendono sempre più necessario costruire una rete territoriale forte, capace di sostenere concretamente chi si trova ad assistere un familiare fragile. Gli sportelli di ascolto e il Punto unico di accesso rappresentano strumenti importanti, ma occorre continuare a rafforzare i servizi domiciliari, garantire personale adeguato e rendere più semplici e accessibili i percorsi per le famiglie.

“Come Uil – proseguono Bindocci e Priolini – riteniamo fondamentale anche valorizzare e tutelare il lavoro delle assistenti familiari, favorendo rapporti di lavoro regolari, formazione e condizioni dignitose ed evitare a famiglie e lavoratori vertenze odiose e costose, dopo la fine dei rapporti”.

La Uil Lucca e Versilia, attraverso il proprio Sportello Badanti, alla Uil Versilia in via Regia 68 e alla sede di Lucca in via delle Tagliate 252 traversa III, mette inoltre a disposizione delle famiglie un servizio di supporto sia per l’individuazione dell’assistente familiare più adatta alle proprie necessità, sia per la successiva gestione del rapporto di lavoro, compresi gli adempimenti contributivi, la predisposizione delle buste paga e gli altri aspetti amministrativi e contrattuali.