Via ai corsi comunali della società De Coubertin alle palestre delle Chelini a San Vito

Lunedì (28 settembre) e martedì le istruttrici illustreranno opportunità e orari per la stagione sportiva che prenderà il via l’1 ottobre

Lunedì (28 settembre) e martedì si aprono le iscrizioni per i corsi comunali organizzati dalla società De Coubertin nelle palestre della scuola media Chelini a San Vito.

Quanti vogliono partecipare sono invitati a presentarsi dalle 17 alle 19 nella palestra piccola, completamente rinnovata lo scorso anno, dove troveranno le istruttrici, in possesso dei requisiti formativi e di una lunga esperienza in campo sportivo, che per chi non ha mai partecipato potranno dare spiegazioni sui singoli corsi della prossima stagione sportiva che partirà l’1 ottobre per terminare il 31 maggio del prossimo anno.

Sono varie le attività proposte in linea con quanto fatto negli anni scorsi e sono rivolte a soggetti adulti ed anziani.

Corsi Afa (Attività fisica adattata) per le persone che hanno problematiche particolari o capacità limitate a cui il medico curante prescriva questa pratica soggetta a procedure definite dalla Asl. Vengono svolti due corsi con cadenza di due volte per settimana dalle 17 alle 18. Confermata anche la ginnastica adulti con tre possibili scelte per giorni ed orario, adatta a tutti. Proseguono anche i corsi di tone up con frequenza trisettimanale nelle fasce orarie 19-20 e 20-21, attività adatta per soggetti dinamici svolta anche con l’ausilio di musica e varie attrezzature.

Come lo scorso anno ci sarà il corso di rieducazione funzionale del pavimento pelvico con un unico appuntamento settimanale il mercoledì alle 18.